“Hoy, como Intendente y como vecino de Malvinas Argentinas, estoy muy contento de poder hablar con ellos, de haber cumplido con la promesa y el compromiso que tomamos el año pasado cuando iniciamos el paquete de pavimentos en el barrio. Una conexión que nos había quedado pendiente, en la que trabajamos durante todo el verano y hoy podemos habilitarla”, dijo Leonardo Nardini en el marco de la recorrida.

Ads

La intervención comprende 1.123 metros cuadrados de calzada de hormigón, que complementan el reciente pavimento ejecutado sobre la calle Monseñor de Andrea, entre Sanabria y Márquez. Ambos proyectos fueron realizados por la Subsecretaría de Servicios, con cuadrillas municipales y materiales producidos en la Planta Hormigonera, conformando una red vial integrada que mejora la conectividad y el acceso a las arterias principales de la zona, se informó oficialmente.

En áreas cercanas también se destacan las obras de pavimentación sobre Pasaje Arrieta, Pío XII y Álvarez Prado, que en conjunto conforman un corredor urbano que mejora la circulación, jerarquiza el entorno y transforma significativamente la ciudad.

Ads

Habilitamos un nuevo pavimento en la ciudad de Ing. #AdolfoSourdeaux



Esta obra incluye más de 1.100 m² de calzada de hormigón, realizada por las cuadrillas del @munimalvinas y materiales producidos en nuestra Planta Hormigonera. Se suma a los pavimentos de Monseñor de Andrea,… pic.twitter.com/c4Y0OIqyEg — Leo Nardini (@Nardini_Leo) March 11, 2026

Ads