Leonardo Javier Nardini
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Así fue el 2 de abril en Malvinas Argentinas: "Nuestro municipio refleja la simbología de nuestros héroes" dijo Nardini
La final de la Libertadores Futsal se jugó en Malvinas Argentinas y Nardini recibió un reconocimiento de AFA
En La Plata, un hospital provincial que atiende chicos desnutridos y con SIDA estuvo una semana "sin una gota de agua"
Grand Bourg: Nardini, Katopodis y Correa inauguraron la obra de pavimentación de la calle 11 de Septiembre
Paliza de Nardini en Malvinas Argentinas: Araña el 60% de los votos y le saca casi 40 puntos de ventaja al segundo
Elecciones Generales 2023: En la Primera Sección, donde Milei no hace pie, UxP busca repetir lo logrado en las PASO
Massa inauguró dos obras ferroviarias con nombres emblemáticos y fulminó a Bullrich y Milei desde el conurbano
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