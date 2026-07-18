Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en un partido que quedará grabado como uno de los más espectaculares en la historia de los terceros puestos de los Mundiales. En Miami, los británicos se quedaron con la victoria en un duelo repleto de goles, cambios de rumbo y emociones hasta el final.

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El equipo dirigido por Thomas Tuchel salió decidido y tuvo una eficacia arrolladora. En apenas 37 minutos construyó una ventaja que parecía definitiva: Declan Rice abrió el marcador, Ezri Konsa amplió la diferencia y Bukayo Saka convirtió dos goles para que Inglaterra se fuera al descanso con un contundente 4-0.

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Pero Francia reaccionó en el complemento y transformó el partido en una batalla inesperada. Kylian Mbappé descontó rápidamente, Bradley Barcola volvió a acercar a los franceses y el propio delantero del Real Madrid apareció nuevamente para marcar el tercero de su equipo y darle suspenso al encuentro.

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Cuando parecía que la remontada francesa podía concretarse, Bukayo Saka convirtió de penal a los 87 minutos y completó su hat-trick para devolverle tranquilidad a Inglaterra. Ya en el cierre, Jude Bellingham marcó el sexto tanto y selló el histórico 6-4.

Más allá del resultado, el encuentro quedará como una de las grandes postales del Mundial 2026. Inglaterra se despidió de la Copa del Mundo con una victoria inolvidable, mientras que Francia cerró su participación con una actuación ofensiva que tuvo como protagonista a Mbappé.

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El delantero francés terminó el torneo con 10 goles en la edición 2026 y alcanzó los 22 tantos en la historia de los Mundiales, superando la marca de Lionel Messi, que suma 21.