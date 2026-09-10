Según se infirmó oficialmente, el acto oficial incluirá un espectáculo masivo que combinará música, teatro, danza e identidad santafesina. Con arreglos musicales de Lito Vitale y dirección de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni, la propuesta reunirá a más de 100 artistas de distintas generaciones y estilos.

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Entre las figuras confirmadas se encuentran Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán. Además participarán la cantante rosarina M Mery San Dámaso y artistas emergentes de Santa Fe y Rosario.

El vocero de los Juegos en Rosario y funcionario de Gobernación, Federico Angelini, resaltó la magnitud del acontecimiento y convocó a la ciudadanía a participar. “Estamos frente al evento más importante de la historia de la provincia de Santa Fe. Los Juegos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre y, además de las competencias deportivas, habrá Fan Fest con más de 90 artistas, DJs y músicos”, señaló.

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Asimismo, remarcó que la realización simultánea en Rosario, la ciudad de Santa Fe y Rafaela representa un desafío organizativo inédito: “Será una fiesta para las tres ciudades sede. Nunca unos Juegos Suramericanos se organizaron en tres lugares distintos, y eso exigió un esfuerzo adicional de toda la organización”, sostuvo.

A su vez, invitó a participar de una noche que definió como especial para Rosario y la provincia. “La ciudad será organizadora y vidriera de nuestra provincia. Queremos que todos sean parte de esta celebración”, aseveró.

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