Martín Insaurralde y Alberto Fernández ya habían estado en el club Ituzaingó en la campaña de 2019, donde el entonces precandidato a Presidente por el Frente de Todos prometió recuperar la gratuidad de los medicamentos para afiliadas y afiliados del PAMI.

Este martes anunció un bono de $5.000 para quienes perciben hasta dos haberes mínimos, que se suma al aumento del 21,2% para todas las jubilaciones en el primer semestre del año. El PAMI lleva invertidos más de $93.000 millones en el Plan de Medicamentos Gratis que beneficia a 3.500.000 afiliados y afiliadas, quienes se ahorran, en promedio, $4.200 mensuales. Al asumir el gobierno del Frente de Todos, un jubilado con la mínima ganaba $ 14.000, con este bono en agosto cada jubilado con la mínima va a ganar $ 28.000.

"Con Alberto, con Cristina y con Axel recuperamos derechos y recuperamos el valor de la palabra. Hace dos semanas recibimos también en Lomas a nuestra vicepresidenta y a nuestro gobernador para el lanzamiento del programa Conectar Igualdad Lomas, una política de estado del Municipio que es hija de aquel plan histórico de inclusión digital que implementó Cristina. Nuevamente estamos acá para recordar y no olvidar jamás que no toda la política es lo mismo y que no todos los gobiernos son iguales", destacó Insaurralde.

Por su parte, Kicillof sostuvo: "Queremos terminar con la etapa donde la variable de ajuste sean los jubilados".

A su vez, el Intendente de Lomas también consideró que "la quita de remedios a los abuelos fue de las peores crueldades macristas, y eso que hubo muchas, porque fue un gobierno insensible de punta a punta".