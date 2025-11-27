Productores del sector isleño del Delta se reunieron en la ciudad de Ramallo con autoridades policiales de la provincia de Entre Ríos, con el objetivo de abordar el creciente problema de inseguridad que afecta a la región.

La convocatoria reunió a importantes figuras, entre ellas el jefe de Delitos Rurales, el inspector Marcelo Della Giustina; el jefe de Brigada de Abigeato, inspector Leandro Peralta.

La reunión surgió como respuesta a los reiterados ilícitos denunciados en la jurisdicción de la Comisaría 3ª de Islas de Entre Ríos, que abarca una vasta área de aproximadamente 150 kilómetros lineales, desde Arroyo Seco (Santa Fe) hasta San Pedro, en las islas Las Lechiguanas.

Los productores expresaron su preocupación por el alarmante aumento de casos de abigeato, robos y actos de vandalismo, que, según ellos, son frecuentemente perpetrados por bandas organizadas que utilizan cruces fluviales nocturnos.

Los ganaderos presentaron un petitorio dirigido al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, en el que exigen la creación de un destacamento policial permanente en "Boca del Cavado", frente al arroyo Ramallo, en el Km 342 del río Paraná. Este punto es considerado estratégico para prevenir el ingreso de grupos delictivos a la zona.

La urgencia del reclamo se intensificó tras un reciente ataque a un patrullero de la Policía Rural, que fue baleado mientras intentaba interceptar a delincuentes en un operativo. Esto evidenció la vulnerabilidad de la región.

Los funcionarios policiales presentes se comprometieron a evaluar la solicitud y gestionar su implementación, aunque subrayaron que se Requerir la aprobación de las autoridades provinciales. Mientras tanto, productores e isleños continuarán movilizándose hasta lograr una respuesta efectiva.