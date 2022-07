El jueves por la noche un grupo de delincuentes abordaron y balearon cuando ingresaba a su casa en Avellaneda a un concejal de Juntos por el Cambio. Se trata de Rubén Sanazi, de 63 años, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Fiorito y ya se encuentra fuera de peligro.

Todo ocurrió cuando Sanazi, a bordo de un Fiat Palio rojo, llegaba a su domicilio en la localidad de Piñeyro. Según las primeras informaciones, el edil proveniente del radicalismo fue sorprendido por los ladrones que lo amenazaron con un arma de fuego para robarle el auto y luego le dispararon.

"Tuve la suerte de que el disparo tuvo orificio de entrada y salida, así que no me tuvieron que operar. No tuve que quedarme mucho tiempo en observación, fue rápido porque podía mover la rodilla y los dedos del pie. Como estaba medianamente bien me vine para mi casa", contó al diario Clarín.

Anoche balearon a Rubén Sanazi, concejal radical de Avellaneda. Nos hablan de un Estado presente, mientras ignoran los problemas y no aciertan, nunca, con las soluciones. La política de seguridad de @Kicillofok y @SergioBerniArg es un fracaso absoluto.#InseguridadPermanente pic.twitter.com/SBkOOpH5b9 — Maxi Abad (@MaxiAbad) July 1, 2022

Los delincuentes se dieron a la fuga y efectivos de la Comisaría 3° de Avellaneda intentan ubicarlos. La causa fue caratulada como “tentativa de robo automotor y lesiones”. Sanazi es el actual presidente de la UCR en Avellaneda. Integró la lista de Facundo Manes las elecciones del año pasado.

Tras conocerse la noticia, el Presidente de la UCR bonaerense y titular del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Maxi Abad, repudió el hecho. "La política de seguridad de Kicillof y Berni es un fracaso absoluto", reprochó en Twitter.