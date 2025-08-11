Un hombre de 37 años fue detenido este domingo en Berisso luego de un insólito episodio: fue sorprendido defecando en la vía pública y terminó amenazando e insultando a la policía. El hecho ocurrió en calle 15, entre 152 y 153, y alteró la tranquilidad del barrio.

De acuerdo al informe oficial al que tuvo acceso el medio local InfoBerisso, personal del Comando Patrullas llegó al lugar tras un aviso. Al intentar identificarlo, el individuo -en aparente estado de ebriedad- reaccionó de manera violenta, elevando la voz y agrediendo verbalmente a los efectivos.

Frente a esta situación, los agentes procedieron a la aprehensión del sujeto por infringir los artículos 72 y 74, inciso A, del Decreto Ley 8031/73, que sancionan el desorden público y la falta de respeto a la autoridad. Fue trasladado a la Comisaría Primera, donde se le practicó un examen médico legal.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Paz Letrado de Berisso, que ordenó su liberación según las normativas vigentes. Mientras tanto, las autoridades solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para incorporarlas a la causa y clarificar lo sucedido.

