En el marco de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, no todo es política este domingo: algunas situaciones curiosas terminaron llamando la atención.

Ads

Un caso particular ocurrió en la Escuela Valentín Vergara, ubicada en calles 7 y 33 de La Plata. Allí, un joven de 21 años quiso escapar al enterarse que, por falta de autoridades, debía asumir como presidente de mesa.

El hecho se produjo antes de las 8.30, cuando la escuela aún estaba cerrada. El joven, que se encontraba entre los primeros en la fila para votar, se asustó cuando una mujer pidió a los oficiales de seguridad que convocaran a los primeros presentes para cubrir los cargos de autoridad.

Ads

Al ser designado, el joven salió corriendo del lugar, pero fue alcanzado a unos 50 metros por agentes policiales, que lo llevaron de regreso al colegio, donde finalmente asumió como presidente de mesa.

Ads