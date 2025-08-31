Insólito cruce en Exaltación de la Cruz: La Libertad Avanza le critica los carteles a Fuerza Patria… ¡con más carteles!
En las calles de Exaltación de la Cruz aparecieron carteles de La Libertad Avanza pegados justo debajo de los de Diego Nanni 2025. La ironía es que el mensaje libertario reclama “menos plata en carteles, más salud”. En redes sociales, los vecinos no tardaron en salir a opinar.
El insólito cruce se dio sobre la vía pública cuando militantes de La Libertad Avanza colocaron afiches con la frase: “Menos plata en carteles, más salud. Kirchnerismo nunca más”, justo debajo de los carteles de campaña de Diego Nanni, actual intendente de Exaltación de la Cruz, quien se perfila como candidato de Fuerza Patria de cara a 2025.
La situación fue señalada por el medio local FM Studio, que en tono irónico preguntó: “¿Carteles sí o carteles no? Vos le plantás un cartel al otro que dice ‘menos plata en carteles’. ¿No es incoherente?”.
En la página de Facebook de la emisora, los vecinos sumaron sus críticas. Lili Aman cuestionó: “¿Qué podés esperar de personas que leen sus discursos porque no saben ni lo que tienen para decir? Ahora te ponen un cartel para hacerle la psicológica a la gente. LLA, sepan que la gente no es ignorante”.
Otro vecino, Víctor Lugo Pons, agregó: “Vinieron prometiendo cortar privilegios y salvar al país, pero lo único que hicieron fue fundirlo con mentiras. Hoy el sufrimiento lo vive la gente, la verdadera ‘casta’ de la que tanto hablaron”.
Los comentarios se multiplicaron en la misma línea: Miguel Alejandro Thamtham ironizó: “Militan el recorte en salud y piden más salud. No podés, jubilate Marcelo”. El cruce de carteles ocurre en un clima político cada vez más caliente en la Provincia.
