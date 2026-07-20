“Siempre se puede ser más odioso… sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame”, disparó el Canciller Pablo Quirno contra Rosario Central en redes, pero también contra la AFA (entidad antagónica del Gobierno), utilizando el campeonato que le entregó al equipo santafesino sin estar previsto.

Ads

El funcionario recibió múltiples críticas, principalmente relacionadas a, de acuerdo a su cargo, si no tenía nada más relevante para hacer, y a que la imagen que tomó Central es la del partido con Jordania, donde Gio Lo Celso (símbolo del Canalla) jugó de titular por Lío Messi; en este sentido, explicaron que La Pulga no fue “sacada de la foto”.

Ante los múltiples cuestionamientos Quirno quiso aclarar: “La foto hace referencia a la Selección por lo sucedido hoy (por ayer) y no por Lo Celso vs Jordania. Si hubieran querido homenajear a Lo Celso lo hubieran hecho en el partido que jugó. Inexcusable”.

Ads

No, la foto hace referencia a la Selección por lo sucedido hoy y no por Lo Celso vs Jordania.



Si hubieran querido homenajear a Lo Celso lo hubieran hecho en el partido que jugó. Inexcusable. https://t.co/vskOhP3Uy5 — Pablo Quirno (@pabloquirno) July 20, 2026

Puede interesarte

Ads