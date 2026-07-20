Insólito: El Canciller Pablo Quirno atacó a Rosario Central por un posteo sobre la Selección Argentina
El Canalla publicó un redes un saludo a la albiceleste tras la derrota con España en la final, y utilizó la foto del partido entre Argentina y Jordania. El funcionario de Javier Milei los acusó de "sacar a Messi" de la foto "por ser parte de Newell's". Vale recordar que en ese cotejo La Pulga no estuvo entre los titulares.
“Siempre se puede ser más odioso… sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame”, disparó el Canciller Pablo Quirno contra Rosario Central en redes, pero también contra la AFA (entidad antagónica del Gobierno), utilizando el campeonato que le entregó al equipo santafesino sin estar previsto.
El funcionario recibió múltiples críticas, principalmente relacionadas a, de acuerdo a su cargo, si no tenía nada más relevante para hacer, y a que la imagen que tomó Central es la del partido con Jordania, donde Gio Lo Celso (símbolo del Canalla) jugó de titular por Lío Messi; en este sentido, explicaron que La Pulga no fue “sacada de la foto”.
Ante los múltiples cuestionamientos Quirno quiso aclarar: “La foto hace referencia a la Selección por lo sucedido hoy (por ayer) y no por Lo Celso vs Jordania. Si hubieran querido homenajear a Lo Celso lo hubieran hecho en el partido que jugó. Inexcusable”.
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