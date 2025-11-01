Pablo Quirno Magrane nació el 24 de agosto de 1966, en Buenos Aires. Es Licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos.

En cuanto a su experiencia laboral, tiene una larga trayectoria en el sector financiero internacional, habiéndose desempeñado como asesor financiero y como Director para Latinoamérica de JP Morgan en Nueva York. De dicha entidad financiera, una de las más importantes del mundo, también fue miembro del Comité de Gerenciamiento Regional.

El 29 de febrero de 2016, fue designado como coordinador general de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, liderado por Alfonso Prat-Gay. El secretario de Finanzas era Luis Caputo, a quien conocía por haber trabajado juntos en JP Morgan.

En enero de 2017, tras la partición del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, asumió como jefe de Gabinete del reciente Ministerio de Finanzas, encabezado por Caputo. Tras la asunción de Caputo como presidente del Banco Central, pasó a integrar el directorio, en julio de 2018. Renunció al cargo en septiembre de ese mismo año.

Desde diciembre de 2023, fue designado secretario de Finanzas, bajo las órdenes del Ministro de Economía, Luis Caputo, en la presidencia de Javier Milei. Tras la renuncia de Gerardo Werthein, asume como canciller desde el 28 de octubre de 2025.