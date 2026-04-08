En General Pinto, al norte de la provincia de Buenos Aires, se realizó el 2 de abril una ofrenda floral en memoria de Rafael «Cholo» Velozo, excombatiente local, en el monumento del barrio Malvinas. Lo llamativo fue que Juan Pablo García (Pacho), concejal autor de un proyecto aprobado en 2025 para que los actos de fechas importantes se celebren el día exacto de la efeméride, no estuvo presente.

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Hasta ese momento, los actos siempre se habían realizado en días hábiles, justamente para garantizar la presencia de las banderas de ceremonia de los colegios y de otras instituciones. Con su proyecto, García promovió que se celebraran el día que cae la fecha, aunque fuera fin de semana, lo que contradecía la práctica que aseguraba la participación de escuelas e instituciones.

El colmo llegó el 2 de abril, Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, cuando García prefirió ausentarse, alegando que se encontraba cumpliendo actividades en su campo. Desde la Municipalidad aclararon que la invitación a la ofrenda floral había sido abierta a todos los concejales y que la modificación de la fecha del acto se había comunicado públicamente a través de las redes sociales.

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De acuerdo a lo que publicó el medio regional, Distrito Interior, el acto central, postergado por cuestiones climáticas, había sido reprogramado para el lunes 6, pero se suspendió nuevamente priorizando la seguridad de los estudiantes.

El episodio dejó en evidencia una clara contradicción: el concejal que promovió celebrar los actos exactamente en la fecha de la efeméride, sin importar la participación de escuelas e instituciones, no estuvo presente justo el día que se conmemoraba a los veteranos de Malvinas. Para vecinos y asistentes, lo que debía ser un gesto de memoria terminó mostrando que, en la práctica, predicar y actuar no siempre coinciden.

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