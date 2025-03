El increíble episodio tuvo lugar durante la noche el pasado martes cuando el presidente del Concejo Deliberante de Monte Hermoso, Diego Ramil, denunció que le robaron un disco de arado de la cochera de su casa. Lo más llamativo es que la acusada fue una funcionaria judicial de Bahía Blanca, identificada como Mercedes Martínez.

La mujer y su madre, de 80 años, fueron detenidas minutos más tarde por la Policía en la YPF del acceso al balneario. Si bien en un principio se habría negado a abrir el baúl de su vehículo, finalmente permitió que los efectivos policiales revisaran y fue allí que constataron que estaba el disco supuestamente sustraído.

Martínez y su madre terminaron en la comisaría aunque rápidamente fueron puestos en libertad. Por su parte el concejal aportó filmaciones de las cámaras de seguridad y explicó: “ Lo más gravitante es que hayan ingresado a mi domicilio, eso es por lo que fui a denunciar porque si el disco estaba en la vereda, trataba de ubicarla para que me lo devuelva”.

¿Qué pasó?: el relato del denunciante

"Ayer estaba trabajando en mi consultorio odontológico. Al mediodía recibo un mensaje de mi hijo, en el que me avisaba que había dos señoras tocando el timbre. Me dijo que no las conocía y por eso no abrió. Mi casa es un dúplex y él las miraba desde arriba. Vio que entraron por la cochera, envolvieron el disco con una sábana, lo cargaron al auto y se fueron. Entraron a mi propiedad, el disco es mío y estaba sobre un mechero", explicó Ramil en diálogo con el portal La Brújula.

"El disco es un regalo familiar que recibí para un cumpleaños. Estamos hablando de un disco para cocinar que no es gran cosa, pero lo más grave es que hayan ingresado a mi propiedad, más precisamente a la cochera bajo techo. No se llevaron el mechero ni la garrafa. La Policía la detectó en la YPF", expresó el edil peronista.

Y detalló : "Terminé de atender al paciente, fui a mi casa para hablar con mis hijos los cuales me relataron lo sucedido y fui a la comisaría para hacer la denuncia. Tenía una foto de la patente del auto, comenzó la búsqueda y a las 18.00 me llamaron para decirme que habían encontrado a la señora. Una de ellas quería hablar conmigo para que no se le dé curso a la denuncia, pedirme disculpas. No accedí a hacerlo, nada tengo que hablar con una persona que entró a mi casa sin permiso. Seguí con mi postura, relatando lo que había sucedido".

"Me retiré, me volvieron a llamar, regresé a la comisaría y hablé con la fiscal Lorenzo para comentarme cómo venía el operativo. Me dijo que se trataba de una persona mayor acompañada de su hija que es abogada, que es un hurto y que les iban a dar la libertad. Me contó que me iban a devolver el disco y se ofreció a mediar con las señoras, le respondí que lo iba a consultar con mi abogado. Más allá del valor afectivo que tiene el disco, lo que más me impactó es cómo entraron a mi casa", agregó.

"Tengo mellizos de 14 años que estaban durmiendo y se despertaron cuando les tocaron el timbre. Me llama la atención la edad de la señora y que estuviera acompañada por su hija abogada. Es algo irracional, pero que evidentemente sucede. Y también es llamativo que se movilizaban en un vehículo caro y nuevo”, analizó el edil de Monte Hermoso.

“Por suerte las cámaras registraron todo y estoy agradecido con el accionar policial que pudo contactar a la señora. Cuando mis hijos me lo contaban me costó creerlo. En la filmación se ve que una de las mujeres entró a la casa de al lado, luego a la mía, regresó a la vivienda del vecino y después se llevó el disco", aseveró Ramil.

Por último, el presidente del HCD sumó: "Tengo entendido que cuando la interceptaron en la YPF se estaba llevando lo robado a Bahía Blanca, no lo estaban devolviendo. Lo más gravitante es que hayan ingresado a mi domicilio, eso es por lo que fui a denunciar porque si el disco estaba en la vereda, trataba de ubicarla para que me lo devuelva. Lo que veo es que una lo agarra y la otra es la que baja la tapa del baúl”.

“Me pongo en el lugar de la hija abogada, no saldría a robar con mi mamá. Ingresaron a un garaje sin portón, pero son 8 metros de cochera, hay que caminar para llegar. Tenía reposeras, pero mi vecino no pudo precisar cuántas le faltaban. Sabía que las cosas no estaban como las había dejado. Todos en el arco político me apoyaron y me dijeron que hice lo correcto”, concluyó el denunciante.