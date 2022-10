Durante el debate de este martes del proyecto de Presupuesto 2023, el Marcelo Casaretto estuvo absorto frente a la pantalla de su notebook para no perderse un partido de básquet.

El legislador nacional del Frente de Todos fue filmado en el recinto de Diputados mientras disfrutaba del triunfo de Echagüe de Paraná, club del que es vicepresidente.

Casaretto no se limitó a mirar al equipo de sus amores de manera intermitente desde su celular: apoyó su notebook sobre su banca, lo vio a pantalla completa y hasta se puso los auriculares.

El video no demoró en viralizarse en las redes sociales y generó el repudio generalizado. Casaretto no se enteró de su descuido, al menos no hasta que terminó el encuentro.