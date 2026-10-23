El historiador y periodista del sur santafesino Gustavo Battistoni hizo público su malestar con el procedimiento judicial a través del cual fue rematado un inmueble relacionado con su familia, donde operaba la fábrica de maquinarias agrícolas Di Tullio y Battistoni, en la ciudad de Firmat.

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Si bien la subasta se llevó a cabo en 2024, el escritor decidió dar a conocer esta situación ahora buscando prevenir acciones similares y despejar cuestiones no del todo claras que vienen de aquella irregularidad. "No lo conté antes porque confío en la Justicia", dijo, al indicar que el ojo puesto en el proceso viene desde rato.

En aquel entonces, Battistoni, a través de su abogado, llegó al lugar del remate previo a la concreción del mismo para demostrar que había saldado la deuda por la cual el inmueble iba a ser subastado. En efecto, se suspendió el procedimiento, pero una vez que el letrado dejó el lugar, tan solo horas después, el edificio se remató de todos modos.

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En este sentido, señaló que fue doblemente damnificado: "Perdí el inmueble y el pago de la deuda". El firmatense quiere lograr que se esclarezca lo ocurrido y determinar si el procedimiento se ajustó plenamente a derecho.

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