Ni el circo se salvó del robo de motos en Chivilcoy. El Circo Safari Show denunció la sustracción de una Yamaha XTZ que utilizaba en el Globo de la Muerte, uno de los principales atractivos de su espectáculo.

Ads

Según informó La Razón de Chivilcoy, el hecho fue difundido por los responsables del circo a través de su cuenta oficial de Facebook, donde alertaron que la motocicleta fue robada del interior de la estructura utilizada para el número de acrobacias.

El vehículo, que se observa de color azul en las imágenes compartidas, es una herramienta fundamental para el desarrollo de las funciones. Por ese motivo, desde el espectáculo solicitaron a la comunidad que aporte cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo.

Ads

El Circo Safari Show se encuentra realizando su temporada en Chivilcoy, en la zona de las avenidas Ortiz y Carlos Gardel, con distintos números de acrobacias, humor y motocicletas.

La particularidad del robo generó sorpresa: la moto fue sustraída de uno de los espacios más emblemáticos del espectáculo, el Globo de la Muerte, y ahora sus responsables apelan a la colaboración de los vecinos para recuperarla.

Ads