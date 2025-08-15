El concejal de la Unión Cívica Radical Hugo Binimelis protagonizó un insólito momento en una sesión acontecida en el Concejo Deliberante de San Pedro.

En pleno tratamiento de un expediente presentado por su bloque, tenía que tomar la palabra para referirse al proyecto, pero no pudo.

El secretario legislativo Alejandro Donatti dijo algo así como “Batallazo” cuando tenía que nombrar a las concejalas Batalla y Basso, y Binimelis no aguantó la risa.

Hubo que hacer un cuarto intermedio antes de continuar el debate. “Yo quiero tomar lo mismo que está tomando la UCR”, bromeó Rivas.

