Un robo tan particular como llamativo terminó con un hombre camino al juicio oral en Mar del Plata. Está acusado de participar en la sustracción de al menos cinco ruedas de auxilio de vehículos cero kilómetro de una concesionaria ubicada sobre la avenida Champagnat al 2700.

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La información fue publicada por el diario La Capital de Mar del Plata, que detalló que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmó tanto la elevación de la causa a juicio como la prisión preventiva del acusado. La defensa había pedido que el hecho fuera considerado un robo simple, pero el planteo fue rechazado.

Cómo fue el robo de las ruedas de auxilio

El episodio ocurrió el 18 de mayo, cerca de las 21.30. Según la acusación fiscal, tres hombres llegaron al lugar a bordo de un Toyota Yaris blanco. Dos de ellos habrían trepado una reja perimetral de aproximadamente dos metros de altura para ingresar al predio donde se encontraban estacionados los vehículos nuevos.

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Una vez adentro, los sospechosos habrían violentado las fajas de seguridad de varios rodados y la cerradura de un Fiat Cronos para sustraer al menos cinco ruedas de auxilio. Después, se las habrían entregado al tercer integrante del grupo, que los esperaba en el exterior junto al automóvil. Luego escaparon.

La Justicia rechazó el planteo de la defensa

La investigación encuadró el hecho como robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, y mediante escalamiento. La defensa particular cuestionó que estuvieran acreditadas esas circunstancias y solicitó que se aplicara la figura de robo simple.

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Sin embargo, los jueces de la Sala Tercera consideraron que las pruebas reunidas permitían sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, la participación de tres personas. Entre los elementos valorados se encuentran el testimonio de una testigo presencial, las actuaciones policiales y los registros del sistema de emergencias.

Los camaristas también entendieron que había elementos suficientes para sostener que los autores habían trepado la reja para ingresar al predio. La hipótesis alternativa de la defensa, que planteó que podrían haber pasado por espacios del propio enrejado, no encontró respaldo en las pruebas incorporadas a la causa.

Lleva cinco meses detenido y seguirá en prisión preventiva

La Cámara también rechazó el pedido de excarcelación. Los magistrados recordaron que el 8 de julio ya habían confirmado la prisión preventiva y señalaron que desde entonces no surgieron cambios que justificaran revisar esa decisión.

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Entre los argumentos mencionaron la pena que podría recibir el acusado, la imposibilidad de acceder a una condena de ejecución condicional y la eventual declaración de reincidencia. Además, consideraron que los cinco meses que lleva detenido no implicaban, por sí solos, un adelanto de pena.

De esta manera, el acusado continuará detenido mientras avanza el proceso judicial por el robo de las ruedas de auxilio de los vehículos cero kilómetro.