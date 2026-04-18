En medio de un clima de máxima tensión por amenazas de tiroteo, un hecho insólito terminó de desatar la bronca en la comunidad educativa de Berisso. Durante la noche del jueves, y con presencia policial en la puerta del Secundario Industrial, un delincuente logró robar y desmantelar una bicicleta sin ser advertido.

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El episodio ocurrió mientras patrulleros y efectivos custodiaban el ingreso del establecimiento, en el marco de una serie de amenazas de ataques armados que mantienen en alerta a escuelas de la zona. Lejos de disuadir el delito, la vigilancia fue escenario de una situación que vecinos calificaron como “inexplicable”.

Una imagen tomada en el lugar muestra el resultado: una bicicleta completamente desarmada —sin ruedas, manubrio ni asiento— tirada junto al bicicletero, a escasos metros de donde se encontraban los uniformados.

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La pregunta que sobrevuela es una sola: cómo pudo alguien tomarse el tiempo para usar herramientas, desarmar el rodado y escapar sin que nadie lo advirtiera, en un contexto donde se suponía que la consigna era controlar “cada movimiento”.

“Esto es una burla. Nos dicen que estamos seguros porque hay policía, y en la misma puerta roban en la cara. Si no pueden cuidar una bici, ¿cómo nos van a cuidar de un tiroteo?”, expresó un padre con indignación en declaraciones publicadas en el medio local InfoBerisso.

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