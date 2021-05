Un curioso mural pintado en el municipio de Quilmes y que homenajea a la figura de Eva Perón se hizo viral en las redes sociales. Cientos de usuarios se burlaron de la obra artística de los muralistas que no logró retratar con exactitud el rostro de la "Santa del Pueblo".

El mural fue pintado en el barrio 9 de Julio, en la localidad bonaerense de Ezpeleta. Allí, la organización ultrakirchnerista La Cámpora llevó adelante una actividad para recordar a Evita, al cumplirse el próximo 7 de mayo un nuevo aniversario de su natalicio (7 de mayo de 1919).

Sin embargo, la figura alcanzada por los artistas despertó la polémica y algunos memes en las redes sociales. La intención era retratar la imagen de uno de los personajes mas icónicos de la política argentina del siglo XX pero los resultados alcanzados no fueron los esperados.

Luego de la viralización de las imágenes, los responsables decidieron intervenir el mural y arreglar el retrato, que ahora luce algo más parecido a la imagen de Evita. La situación no pasó desapercibida en Twitter, donde decenas de usuarios se mofaron de la situación.

"No tienen respeto", cuestionó la vecina @BarVBarbis que en su perfil se define como "quilmeña y peronista". "Es el Pollo Sobrero", bromearon desde la cuenta @Fran_RomaX. "Se ve que las clases de arte virtuales no sirven", ironizó el usuario @juangaoficialok.

La tigresa del Oriente sin Botox pic.twitter.com/kgCebgEcA7

— Que no diga nada, no significa que no hablé (@Gladyscontneto) May 3, 2021