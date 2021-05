Tarjeta Naranja tiene un sitio denominado Naranja Online, donde los usuarios de dicha firma crediticia pueden realizar compras y pagos desde la web. Ese mismo sitio fue hackeado en las últimas horas.

Al intentar acceder a la página, los usuarios advirtieron problemas, y al actualizar la web se llevaron la sorpresa de la aparición de una página pornográfica.

Hay temor de los clientes de Naranja, ya que en ese sitio se realizan transacciones económicas. Desde la empresa no se manifestaron al respecto, y actualmente la página está caída. En las redes hubo una explosión de burlas y críticas.

— Cami Corti (@CamiiCorti) May 17, 2021

Entré a tarjeta naranja online y me direccionó a pornhub ¿Quien de ustedes fue? (?)

— Florencia Rodriguez (@FlorciitaR) May 18, 2021

- ¡No mamá, no entres a pagar el resumen de #tarjetanaranja ! - Ahhhhhhhhhh, ahhhhhhhhhhhh #naranja #hackeo #pwened pic.twitter.com/CuZi4Ni55v

No sé si alguien tiene tarjeta naranja pero si alguien tiene que no la use ni entre a su cuenta porque los hackearon

— Elliot Alderson (@SebaCeruzzi) May 18, 2021