Por Ramiro Pablo Gèmez

Lalo Zanoni es un reconocido periodista, consultor en tecnología y comunicación digital. Su último libro se llama “Las máquinas no pueden soñar" y aborda el avance tecnológico de la IA que está conmoviendo nuestras formas de vida.

-¿Qué es la inteligencia artificial?

Básicamente es la inteligencia humana aplicada a las máquinas. Las máquinas, a través de algoritmos, procesadores y demás, intentan emular o simular o imitar la inteligencia humana. Ahí ya nos metemos en un campo más complejo, el de la inteligencia humana, que es el razonamiento, el pensamiento, la idea, la imaginación. Pero básicamente la inteligencia artificial es la capacidad de procesamiento de las máquinas para imitar nuestra inteligencia.

Te escuche decir que “la tecnología está fuera de control”. ¿A qué te referís?

En realidad estamos en el principio de algo muy revolucionario, nuevo, que es la inteligencia artificial generativa, no la inteligencia artificial. Ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial como un todo y como algo nuevo, pero en realidad la inteligencia artificial ya viene de hace mucho. La generativa, es la rama de la inteligencia artificial que genera contenido nuevo, fotos, videos, texto, audio, todo esto que estamos viendo. Hoy hay un descontrol porque no hay ley, básicamente. Nadie me puede sancionar porque yo haga una imagen de un presidente, para no poner nombres, o de un futbolista. Hay un descontrol porque las empresas están innovando tan rápido y a ciegas. No es que tiran prueba, error, a ver cómo va a evolucionar esto. Tiran todas las semanas algo nuevo y lo tiran ahí a la cancha como si nada y no se saben las consecuencias que va a tener eso o que puede tener porque eso se da con el uso. La tecnología se prueba usando, porque la gente le da el uso a la tecnología que quiere, no siempre el que la marca o la empresa quiere. El hashtag lo inventó la gente y hoy está instalado en el mundo, en la sociedad, como un lenguaje, como un código. Y eso no lo inventó Twitter.

Claro, con respecto a los oficios y la educación, quizás también el descontrol pueda venir porque la IA se va metiendo en estas áreas y hay una especie de descontrol en no saber hacia dónde va a concluir esto.

Es que no va a concluir. Es como Internet. Imaginate ponerte Internet en el 98, los primeros años, en las páginas web, lo que era Google, Altavista, buscadores, los principios de Amazon, nada que ver con la actual Internet. Entonces, uno puede imaginar, puede pensar, puede elucubrar cosas, pero el uso no se puede prever de acá a 20 años y ahora con la Inteligencia Artificial se aceleró tanto todo que no pueden prever de acá a un año o a dos.

Con respecto a los oficios, ¿están desapareciendo algunos o están en riesgo ?

En el tema del trabajo, hay muchas cosas que se van a poner en crisis o en tensión, si querés, ya están en tensión, que es lo que puede hacer un robot o un software. ¿Hace falta que yo contrate a una persona y le pague y lo tenga ahí sentado para eso o no hace falta? Entonces es difícil pronosticar.

Están los pesimistas, están los optimistas y están los de la avenida del medio,, que dicen que las cosas cambian y todo se reacomoda. El problema para mí pasa por que a diferencia de antes hay una velocidad mayor. Estamos hablando de cientos de miles de personas que se tienen que reconvertir y en un año, Siempre te ponen los mismos ejemplos. El ascensorista ya no existe más, tales oficios ya no existen más, pero los procesos eran más lentos y había más tiempo para reacomodarse. El que vendía velas a la noche tampoco vende velas porque ya hay luz. El tema es la velocidad.

Por ejemplo, el periodismo en lugar de mirar a la inteligencia artificial generativa como una competencia, como una amenaza ¿no tendría que verla como un complemento?

Sí, por supuesto. Siempre el periodismo se dirimió o se debatió entre dos posturas, ir en contra de la tecnología o abrazarla. Yo siempre estuve del lado de abrazarla, pero es impresionante la resistencia que hay. Desde cuando era chico, desde la resistencia a la computadora para dejar la máquina de escribir, a la resistencia a Internet, que ahí yo empecé a trabajar y me acuerdo perfectamente en las redacciones cómo se ninguneaba a la persona que tenía Internet en su computadora y era como un pibe que no sabía hacer periodismo porque no sabía ir a la calle.

El tema, de vuelta, insisto con esto, pasa por la velocidad de las cosas. La mayoría, el 99% de la gente no usa inteligencia artificial, no usa chat GPT. Yo hago talleres a personas y en empresas y me sorprende mucho que ya, dos años y medio de chat GPT y que haya mucha gente calificada, profesional, con buen poder adquisitivo, con conocimiento de inglés, con computadora, con celular, iPhone, que no usan chat GPT. Entonces, digo, aprendan porque los pasa por encima.

En cuanto a la educación, me pregunto cuestiones como parciales domiciliarios. Si le pongo chat GPT, capaz que me lo resuelve.

En el tema educativo, sí, hay un gran problema. No tiene que ver con lo mismo que los medios, el periódico, sino con algo mucho más profundo, que es, ¿Qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Qué es educar? ¿Qué es el colegio? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se traslada? ¿Qué rol tiene que ocupar un profesor? ¿Quién tiene que ser un profesor? Y esto vino a hacer esas preguntas. El sector educativo es tal vez el que menos cambió de todos los sectores desde que empezó Internet. prácticamente no cambió. Si vos vas a una clase hoy y entras a una clase hace 50 años, más o menos va a ser lo mismo. Va a haber algún detalle, pero más o menos es la misma dinámica, materia, profesor, chicos sentados mirándolo. Eso entra en crisis.

Lo que pasa es que no sé hacia dónde ni cómo, porque no soy especialista en educación, pero sí que estamos ante un problema distinto y también ante un problema complejo, porque en principio todo el mundo coincide en que los chicos tienen que aprender Internet artificial, por ejemplo. Bueno, ¿Quién nos da esos contenidos? Si los profesores no saben. Entonces, estamos frente a algo inédito, que es que la primera vez en historia que los chicos pueden saber más que sus maestros en un tema que es Internet digital, video game, Internet artificial, chat GPT, los chicos les enseñan a los profesores, a las maestras, a los maestros.

No estamos hablando de grandes maestros de Harvard, hipercalificados. Maestra y maestro de grado, de primer o segundo grado, que cumple el profesorado y lo hacen en 3 años y tiene 24 años.

Estás dando curso de chat GPT. ¿Cómo son? ¿Cómo accede la gente?

Son talleres virtuales, online. No me gusta la palabra virtual porque yo estoy ahí, no soy un avatar. La gente está ahí. Nos conectamos vía web, con Google Meat. Y son 3 clases, que se llama Introducción al Inteligencia Artificial y chat GPT, clases para iniciados, para gente que no sabe nada. Y las 3 clases se dan en una semana, una semana y media.Terminas sabiendo y usando bien chat GPT. Ahora estoy dando la parte 2, o más avanzada, que se llama Turbo. Para los que hicieron el 1, porque ya lo hicieron más de 400 personas en 2 años. Por ejemplo, chat GPT pago. El requisito para el 2, para el Turbo, es tener el chat GPT pago porque ensayamos, practicamos y vemos cosas que no se pueden hacer con la versión gratuita. Pero el 1 con la versión gratuita va perfecto.

