“En el sentir de nuestra gente hay amor y empatía, y este proyecto tiene que ver con eso, con el país que queremos construir desde el compromiso y la esperanza, acompañando siempre a quienes más lo necesitan. Siempre sostenemos que el futuro es con más inclusión, con una Argentina construida a partir de la empatía y este proyecto va en ese sentido”, dijo Federico Achával desde un panel de debate.

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Esta iniciativa alcanzará a niños y adolescentes con discapacidad y/o enfermedades complejas que se encuentren en procesos de adopción o situación de adoptabilidad. Asimismo, a las personas que buscan adoptar.

En el evento también estuvieron presentes el Intendente local, Federico Otermín, y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, impulsora del proyecto.



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