El intendente de Villa Gesell Gustavo Barrera (PJ) presentó una nota formal ante el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, en la que solicitó una audiencia para abordar temas prioritarios para su distrito.

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“Quiero hacerle llegar al Presidente la necesidad que tiene nuestra ciudad de que se reactive la obra de ampliación de la planta de tratamiento cloacal, de que no se nos quite la Zona Fría y de que se genere un programa nacional para impulsar el turismo. Son reclamos concretos de nuestros vecinos, comerciantes y prestadores turísticos. Villa Gesell necesita respuestas y voy a seguir gestionando en cada lugar donde sea necesario”, manifestó Barrera.

Entre los principales planteos se encuentra la reactivación de la ampliación de la planta de tratamientos cloacales, una obra estratégica que permitiría triplicar su capacidad y extender la red cloacal hacia las localidades del sur del distrito, beneficiando a miles de vecinos.



Asimismo, el jefe comunal expresó su preocupación por la media sanción que propone derogar la Zona Fría, medida que impactaría directamente en el costo del gas para miles de hogares bonaerenses, entre ellos los de los geselinos, y solicitó que se preserven los “derechos adquiridos por los vecinos”.

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En la presentación también expuso la compleja situación económica que atraviesa el Municipio como consecuencia de la disminución de la coparticipación, la falta de aprobación del Presupuesto Municipal 2026 y la eliminación de programas nacionales. En ese marco, requirió el otorgamiento de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para sostener las políticas públicas vinculadas a Salud y Desarrollo de la Comunidad.

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LLEVÉ A NACIÓN LOS RECLAMOS DE LOS GESELINOS



Hoy le solicité una reunión al jefe de Gabinete de la Nación @diegosantilli para plantearle personalmente las principales necesidades de Villa Gesell. pic.twitter.com/uKgSP5OGWP — Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) July 14, 2026

Finalmente, Barrera planteó la necesidad de implementar un programa nacional de fortalecimiento del turismo para Villa Gesell y la Costa Atlántica, con el objetivo de acompañar al principal motor económico de la región y promover una mejor temporada 2026-2027.

Con esta presentación, el intendente reafirmó el compromiso de continuar gestionando ante el Gobierno Nacional las obras, los recursos y las políticas necesarias para defender los intereses de Villa Gesell y garantizar más derechos y mejores oportunidades para toda la comunidad.