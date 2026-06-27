Iván Villagrán, intendente de Carmen de Areco, pidió por una candidatura a presidente del diputado nacional, Máximo Kirchner, pensando en las elecciones 2027. El alcalde aseguró que Kirchner debería ser candidato por "su sacrificio" y "la capacidad de unificar a diversas aristas del peronismo".

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“Es un compañero que da sello de calidad de lo que pueda pasar en la Casa Rosada. La gente está muy agradecida con Máximo por Zona Fría y también por haberse opuesto al acuerdo con el FMI", consideró en diálogo con el programa de streaming Uno Tres Cinco.

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Para Villagrán, Máximo “es un cuadro político que se dedicó a construir, pudiendo haber tenido una vida bacana, él está comprometido con su pueblo”. "Además la familia Kirchner es muy importante para mucha gente que cambió su vida con Néstor y Cristina", añadió.

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El intendente del interior bonaerense opinó que ahora Máximo "tiene que salir a caminar por los territorios, la gente lo tiene que tocar y abrazar, porque es un pibe que tiene sencillez de chico de pueblo, del interior".

“Todos los que conocen a Máximo entienden su rol de unificar, convocar, construir no solo en la organización, sino trabajar para que el gobernador no haya tenido internas en la provincia de Buenos Aires, que llevaron a que el peronismo llegue a los objetivos”, sostuvo.

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En ese escenario, Villagrán lanzó un mensaje hacia el gobernador Kicillof al asegurar “un sector (el del Movimiento derecho al futuro) del peronismo pretende adelantar los tiempos naturales de una elección” y que quien tenga aspiraciones de candidato “no puede desconocer el liderazgo de Cristina dentro del campo nacional y popular”.

“El sector del gobernador pretende que Axel sea el único candidato a presidente y eso es anular que otras expresiones sean parte de la síntesis que se tiene que generar", exclamó. "No se puede pretender que sea solo un candidato en una fuerza tan grande. El eje común que todas las expresiones deben tener es Cristina", afirmó.