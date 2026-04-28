El intendente de Patagones, Ricardo Marino, viajó a la ciudad de Buenos Aires para participar de la presentación de iniciativas vinculadas a la Soberanía Patagónica en la Cámara de Diputados.

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La actividad se llevó a cabo este lunes en el Anexo “A” de la cámara baja, donde Marino, junto a la diputada Marina Salzmann, presentó los proyectos “7 de marzo: Día Nacional de la Soberanía Patagónica” y “Declaración de Interés de la Fiesta de la Soberanía Patagónica”.

Ambas propuestas buscan poner en valor en todo el país la histórica gesta del 7 de marzo de 1827 donde milicianos criollos y pobladores derrotaron a una fuerza del Imperio del Brasil en el Cerro de la Caballada, frenando la expansión imperial hacia la región de la Patagonia.

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“No son proyectos de Marino, son proyectos de un pueblo unido”, afirmó el intendente. Los proyectos serán tratados el 29 de abril y el 5 de mayo en el Congreso.

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