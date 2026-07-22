En la ciudad de Pigüé, el intendente de Saavedra, Matías Nebot, organizó un encuentro comunitario para hablar sobre consumos problemáticos con la participación de Adrián di Renzo, referente de la prevención de adicciones.

Ads

En la presentación de la charla, el jefe comunal fue uno de los oradores y en la ocasión afirmó: "Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir".

Intendente bonaerense reveló su lucha personal contra las adicciones en una charla en su distrito



Matías Nebot, de Saavedra-Pigüé, contó por primera vez públicamente su experiencia con los consumos problemáticos durante una charla. "Llevo 308 días sin consumir", señaló el jefe… pic.twitter.com/RtimUIvO6L — LaNoticia1.com (@lanoticia1) July 22, 2026

El video fue publicado por la cuenta de Instagram de @delaciudadfm. En el breve registro audiovisual, explicó que "la lucha contra la adicción es todos los días, un día a la vez" y agregó que "la causa nunca es la sustancia, la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia".

Ads

Con su testimonio, Nebot buscó aportar una mirada personal sobre las adicciones y remarcar la importancia de pedir ayuda durante la convocatoria, que se realizó en el Salón de la Cooperativa La Alianza, y contó con la participación de di Renzo, un especialista enfocado en la prevención de adicciones. El ciclo “Hablar es prevenir” tiene el lema “Hablar rompe el silencio que alimenta las adicciones”.

Además, sostuvo que hablar sobre el tema permite abrir espacios de acompañamiento y romper con los prejuicios que suelen rodear a quienes atraviesan este tipo de procesos. Ante la consulta de los medios, Nebot sostuvo que no brindaría entrevistas pero manifestó que “espera” concluir su tratamiento y que, una vez finalizado, dará mayores detalles sobre su experiencia con las adicciones.

Ads

📱Para asistencia inmediata por consumos problemáticos, llama a la Línea 141