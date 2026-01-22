Sebastián Abella confirmó a través de sus redes sociales que no será parte del comienzo del campeonato del Turismo Carretera. "Se viene una nueva temporada de TC! Y aunque no voy a participar en las primeras fechas, me va a seguir acompañando el 71″, publicó el propio Abella en sus redes sociales, confirmando su ausencia en el arranque de la temporada.

El piloto de Campana se convierte así en la primera baja confirmada para el inicio de año. También es una baja para el equipo Alifraco Sport, que de esta manera atenderá únicamente el Chevrolet Camaro de Marcos Quijada.

Debutó en TC Pista en La Plata, en 1998. Tras haber alcanzado las 99 carreras en la categoría telonera, en 2024 debutó en la máxima con un Chevrolet de LCA Racing y luego pasó a un Torino. Mientras que en 2025 debutó con el Torino NG del EZEB Team. También corrió en Top Race V6 en 2020 y 2021.

La ACTC presentó los calendarios de sus categorías fiscalizadas el pasado 18 de diciembre. Entre ellas, el Turismo Carretera, que nuevamente visitará el sur del país para dar inicio a su temporada. Será precisamente el 14 y 15 de febrero, en el autódromo de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz.

