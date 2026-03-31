El intendente de Castelli, Francisco Echarren, anunció la declaración de la emergencia comercial en ese distrito, “una medida que permitirá implementar medidas de apoyo directo para el sector”.

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Además lanzó el programa “Defender Nuestro Comercio Local” con el objetivo de "acompañar a los comerciantes en este contexto tan difícil".

A partir de esta medida, los comercios de Castelli podrán acceder a la eximición total o parcial en el pago de tasas municipales, además de sumarse al programa y obtener distintos beneficios pensados para fomentar la actividad.

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En tal sentido, Echarren señaló que los comerciantes podrán ingresar al programa para regularizar sus deudas con quitas especiales y con financiamiento extraordinario. El proyecto será enviado al Concejo deliberante

“Sabemos del esfuerzo, del compromiso y del valor que tiene cada comercio para nuestra comunidad. Por eso, hoy más que nunca, estamos presentes. Vamos a apoyar, acompañar y defender el trabajo de todos los comerciantes de Castelli”, destacaron desde el municipio.

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