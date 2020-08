Las repercusiones sobre la manifestación del 17 de agosto siguen siendo tema de debate público. La policía de Coronel Suárez infraccionó a la mitad de los manifestantes que concurrieron a la movilización en contravención con el DNU presidencial al realizarse en contexto de pandemia.

“Fueron 150 personas y somos 40 mil habitantes. No respetaron el DNU a pesar de la advertencia por lo tanto lo que hizo la policía es cumplir con su deber. Acá hay que respetar las leyes y ellos no lo hicieron”, aseguró Moccero a LaNoticia1.com.

El distrito estaba en fase 5 pero el mismo lunes 17 de agosto decidió retroceder una fase ante un caso que podría ser de transmisión comunitaria aunque no lo saben aún. En total hay 6 casos de COVID-19 activos y 10 recuperados.

Uno de los manifestantes declaró al diario La Nación que ese 17 de agosto “inocentemente dimos el número de DNI, porque no estábamos haciendo nada malo. Fue un acto tradicional al que fuimos a caballo y al aire libre. Los policías nos dijeron que no pasaba nada, que no sabían por qué querían ver estos datos, que solo les habían dado la orden de pedirlos, que no iba a pasar nada".

El intendente local, Ricardo Moccero respondió que “lo que dicen es todo mentira. La policía les advirtió que por el DNU del presidente no se podían juntar y que si lo hacían tenían que infraccionarlos e iba al juzgado federal 1 de Bahía Blanca cosa que hicieron”.

“Infraccionaron a 70. Algunos fueron advertidos y se fueron. La marcha era en contra de la reforma judicial, anticuarentena, y la gente que fue ahí era de Juntos por el Cambio”, afirmó a LaNoticia1.com quien transita su sexto mandato aunque no de forma consecutiva.

El jefe comunal relacionó otras actividades que tampoco están permitidas. “La gente que quiere armar un partido de futbol en Villa Belgrano o en las colonias alemanas con público, no lo puede hacer y como lo sabe, no lo hace porque tiene respeto. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, concluyó Moccero.