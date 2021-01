Por Ramiro Pablo Gómez

El intendente de General Alvarado (Miramar), Sebastian Ianantuony, se dio la primera dosis de la Sputnik-V el 15 de enero pero diez días después confirmó que tiene coronavirus. ¿Qué pasó?

La explicación que dio el mandatario comunal fue la siguiente: “Ante la incertidumbre generada por estar vacunado, quiero aclarar que sólo tengo aplicada la primera dosis de la vacuna y que todavía no transcurrieron los días necesarios para generar los primeros anticuerpos, por tal motivo, aún corría riesgos de contraer la enfermedad”.

¿Cómo funciona la inmunidad con las vacunas contra el coronavirus?

Según lo que la ciencia médica sabe hasta el momento sobre las vacunas contra el COVID, los anticuerpos no se generan de manera automática al recibir la primera dosis sino que sucede después de la segunda que se aplica 21 días después de la primera para el caso de la Sputnik-V.

De todas maneras, y por la emergencia sanitaria, mientras la población mundial es inmunizada, se siguen estudiando las reacciones antes las vacunas cuyos estudios están en fase 3. Lo que se comprobó es que tanto la Pzifer, Astrazeneca o la Spitnik-V tienen un efectividad superior al 90%. Es decir, que a pesar de recibir ambas dosis puede haber casos positivos.

Los resultados de fase 3 aseguran que de 100 personas 92 generan anticuerpos y no se contagian. Los 8 restantes pueden infectarse pero la enfermedad se presenta de manera leve. De todas formas, los números son aceptables en relación a las vacunas en general. La de la influenza o gripe tiene una efectividad del 60%. La del Sarampión que son dos dosis, un 97%.

LaNoticia1.com entrevistó a la experta en vacunas e investigadora principal de CONICET, Daniela Hozbor, y abordó esta cuestión:

- Las vacunas previenen ¿la infección, la enfermedad o ambas?

Lo que está demostrado hasta ahora es que previenen enfermedad, enfermedad severa y muertes. Infección todavía no está demostrando es lo que también se busca. Eso sería lo mejor de todo. Igual evitar la enfermedad y casos severos es muy bueno.

- ¿Uno puede ser positivo de COVID y no desarrollar la enfermedad con la vacuna?

Esto es un punto clave. Además de esto que acabamos de decir recién vos tenes que esperar un tiempo para que te genere la respuesta inmune. Hay casos que dicen "me aplique la vacuna y me enfermé". Lo mismo pasaba con la de la gripe. La vacuna ingresa a nuestro cuerpo y tenemos que generar una respuesta inmune y eso lleva días. Entonces puedo haber estado en contacto con el virus el día anterior a la vacunación y al otro día me aparece la infección. También está este mito de "me dieron la vacuna y me enfermé".

- ¿Nos explicas la diferencia entre infección y enfermedad?

La infección es el ingreso del patógeno. En este caso, es un virus que se llama SARS-CoV 2. Cómo ingresa, dónde va, cómo se replica, es infección. Después lo que está asociado al daño de nuestra salud, que nos aparezcan signos y síntomas, es enfermedad. Fiebre, decaimiento, problemas respiratorios sería la enfermedad. Lo que va a pasar es que el virus puede ingresar pero tenemos la respuesta inmune para que no desarrollé la enfermedad.

En Israel, el país que está más avanzado en el proceso de vacunación a nivel mundial, hubo 12400 casos positivos de COVID-19 después de la primera dosis de Pfizer y 69 después de la segunda pero las internaciones bajaron sensiblemente.

La explicación es que las vacunas previenen la enfermedad, la presencia de síntomas, pero no está científicamente comprobado que detengan la infección.