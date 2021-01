Por Ramiro Pablo Gómez

Daniela Hozbor es bioquimica especializada en vacunas e investigadora principal del CONICET. En dialogo con LaNoticia1.com recorrimos las dudas que despierta en sectores de la población las vacunas contra el coronavirus, en especial, la Sputnik-V. "Le dicen la vacuna rusa pero a la de Pfizer no le dicen la de Estados Unidos o yanky", remarcó.

"Lo último que tenemos que llevar es miedo y desconfianza a la población", enfatizó y valoró al ente que autorizó las vacunas. "La ANMAT es objetiva, de mucha trayectoria, con profesionales de mucha capacidad", aseguró.

- Estamos ya aplicando la segunda dosis de la vacuna Sputnik-V y sectores de la sociedad debaten, discuten y podríamos decir que dudan de esta vacuna que acaba de ser aprobada por la ANMAT para mayores de 60. ¿Hay lugar para la duda o la rigurosidad de la evaluaciones del campo médico científico despejan todo cuestionamiento?

Tenemos un ente regulador que es la ANMAT con mucha trayectoria y experiencia que recibió toda la información y ellos fueron lo que recomendaron al Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, que autorice su utilización para las personas entre 18 y 59 años, y este miércoles, para los mayores de 60. Eso lo hace porque tiene la información suficiente que demuestra que la vacuna es segura y eficaz como para ser aplicada en la población. No tendríamos que tener dudas sobre cualquier vacuna que la ANMAT autorice y ya autorizó más que una.

- El ente regulador ANMAT ¿puede ser presionado para tomar decisiones o no hay posibilidad de interferir en lo que determina?

La ANMAT es objetiva, de mucha trayectoria, con profesionales con mucha capacidad. De hecho Rusia la tenía aprobada para su país y la ANMAT no la autorizó hasta que no tuvo los datos que consideró para tener evidencia robusta.

- Te planteo algunos debates que se viene dando. Si la producción de vacunas tarda normalmente 10 años, como hicieron esta vez para sea en un menos de un año.

Claro, eso está bueno porque puede despertar en la comunidad en general cierta desconfianza. Lo importante es que las vacunas, incluida la de COVID-19, tienen que pasar por un montón de estadios antes que llegue a la población en general. Primero se estudia en animales, si salen favorables en términos de seguridad e inmunogenecidad, se arman los protocolos para que se hagan los ensayos clínicos en humanos. Estas van desde la 1 a la 3 y en periodos no pandémicos o epidémicos van ocurriendo y se pasa de fase, siempre y cuando, la anterior haya sido exitosa. Para la se COVID-19 pasó por todas las exigencias pero dada la emergencia sanitaria, en varias de esas fases, no se esperó que terminará la primera. Entonces por un lado, se combinaron las fases clínicas y, por otro, ya teníamos conocimiento en vacunología. Había vacunas que se estaban desarrollando para otros coronavirus que habían provocado epidemias pero no pandemias. Esas plataformas se usaron de base para direccionarlas contra la COVID-19. Otra cuestión que no es menor es que el desarrollo de vacunas requiere de mucho dinero. En promedio se necesitan 1000 millones de dólares para todo el desarrollo. En este caso, la emergencia y la necesidad hicieron que los fondos aparecieran y, entonces, ese obstáculo desapareció. No se le redujo la exigencia pero, dada la emergencia sanitaria, en vez de que terminara la última fase, se analizó un punto intermedio. Si ahí se determinaba que era segura y eficaz, dado todo el riesgo que estamos corriendo con la enfermedad, las vacunas iban a ser autorizadas.

- También escuchamos algunas voces que dicen “yo me daría la Pzifer pero no Sputnik”. ¿Hay diferencias sustanciales entre la Pzifer, Astrazeneca, o Sputink o es un debate más mediatico político que científico?

La verdad que es más mediático. No hay ninguna evidencia que diga que Pfizer es mejor que la Sputnik V o Astrazeneca. Ninguna de ellas. Si analizamos los datos, justamente, las tres vacunas tienen los datos de seguridad y en términos de eficacia están todas por el 90%. Los entes reguladores pedían al menos el 50%. No hay nada que diga que una es mejor que otra. Es una discusión más bien mediática. A la Sputnik V le dicen la vacuna rusa pero a la de Pfizer no le dicen la vacuna de Estados Unidos o yanky. Creo que fue tironeado por distintas cuestiones políticas que tiene un primer impacto sanitario y luego de todos los órdenes, sociales, económicos y demás, estar jugando con esto, me parece que no está para nada bueno. Lo último que tenemos que llevar es miedo y desconfianza a la población. Los que trabajamos en vacunas queremos que aflore lo que es bueno de ellas. De hecho tenemos un montón de historia de lo que implican las vacunas en general asique nadie va a ser un asesino ni hacer nada que lleve a un daño generalizado.

- Si la ANMAT aprobó la vacuna para mayores de 60, eso incluye a todos o por ejemplo los alérgicos tienen que esperar un poco más o tener otras precauciones

Todo lo que es población especial o tienen una patología de base que puedan tener una reacción particular contra las vacunas se está haciendo un análisis por parte de la sociedad científica de la Argentina para establecer cómo hacer para los que son alérgicos, los que tienen el sistema inmune comprometido, para llevar claridad a la población. Incluso lactancia, embarazo. Todo esto va a salir para despejar dudas y que en todos los casos que se pueda aplicar, hacerlo. Necesitamos tratar de prevenir la enfermedad y todos los casos severos que tenemos.

- Entonces, estos casos específicos, ¿tienen que esperar?

Hay alguna información pero se quiere hacer sólidamente para llevar tranquilidad y certezas a toda la población. La vacunación está siendo voluntaria y está bueno tener los análisis y divulgarlos para que se adhieran por voluntad y responsabilidad.

- La refrigeración que necesitan las vacunas ¿puede ser un condicionante para la efectividad de la vacuna?. Quiero decir, la Pzifer necesita – 80 grados y la Sputnik -18. ¿Eso hace más segura a la vacuna rusa o los sistemas de refrigeración son óptimos a pesar de necesitar más frio?

La refrigeración es un requisito que tienen las vacunas para mantener su calidad y los principios activos. En el caso de la Pfizer tiene una exigencia tremenda de ultra frio de -60 a -80 grados, lo cual implica una logística importante en términos de infraestructura. En algunas ciudades o poblaciones no habría problemas pero hay que llegar a todos entonces pasa a ser un obstáculo si fuera la única. Si tenes acceso a dos vacunas y una es de temperatura de heladera y la otra es ultrafrio vas a elegir a iguales características la que tenga menos exigencia en lo que es cadena de frío.

- Las vacunas previenen ¿la infección, la enfermedad o ambas?

Es una muy buena pregunta. Lo que está demostrado hasta ahora es que previenen enfermedad, enfermedad severa y muertes. Infección todavía no está demostrando es lo que también se busca. Eso sería lo mejor de todo. Igual evitar la enfermedad y casos severos es muy bueno.

- ¿Uno puede ser positivo de COVID y no desarrollar la enfermedad con la vacuna?

Esto es un punto clave. Además de esto que acabamos de decir recién vos tenes que esperar un tiempo para que te genere la respuesta inmune. Hay casos que dicen "me aplique la vacuna y me enfermé". Lo mismo pasaba con la de la gripe. La vacuna ingresa a nuestro cuerpo y tenemos que generar una respuesta inmune y eso lleva días. Entonces puedo haber estado en contacto con el virus el día anterior a la vacunación y al otro día me aparece la infección. También está este mito de "me dieron la vacuna y me enfermé".

- ¿Nos explicas la diferencia entre infección y enfermedad?

La infección es el ingreso del patógeno. En este caso, es un virus que se llama SARS-CoV 2. Cómo ingresa, dónde va, cómo se replica, es infección. Después lo que está asociado al daño de nuestra salud, que nos aparezcan signos y síntomas, es enfermedad. Fiebre, decaimiento, problemas respiratorios sería la enfermedad. Lo que va a pasar es que el virus puede ingresar pero tenemos la respuesta inmune para que no desarrollé la enfermedad.

- En Israel hubo 12400 casos positivos de COVID-19 después de la primera dosis de Pfizer y 69 después de la segunda

Salió el anuncio que la primera dosis de la vacuna de Pfizer tenía menos eficacia que la de los ensayos clínicos pero puede ser esto. Una, que como no evita la infección, te hacen los estudios de PCR y te da positivo pero no desarrollaste la enfermedad y, la otra es que hayan tenido contacto con el virus un día anterior a cuando recibieron la vacuna y entonces desarrollaron la enfermedad. Es necesario ver los datos para saber qué pasó.

- El otro día te escuche decir que te parecía bien que la población se informe sobre las vacunas pero de lo importante y no del “ruido”. Qué es lo importante y qué es el ruido

A mí me parece bien que la población busque información en cuestiones que nos atañen. La vacunación es un derecho y un deber por el impacto que tiene. Escuché políticos diciendo que ni locos se pondrían la vacuna rusa. ¿Cuál es el fundamento por el cual no se la aplicarian? Si es válido, nos fijamos qué es lo que está pasando. Tenemos un ente regulador que nos cuida la calidad de vida en general, por los alimentos, medicamentos, vacunas. Entonces ese trabajo que está ahí atrás pero se desconoce me parece que está bueno entender el impacto de las vacunas para que el calendario de vacunación que tenemos que tiene 19 o 20 vacunas dependiendo la región lo apropiemos y no nos olvidemos ninguna de las que tenemos que aplicarnos porque nos ayuda a nuestra calidad de vida. Es nuestro derecho y también una obligación porque vacunándonos aseguramos que otras personas que no pueden adquirir las vacunas eviten enfermarse.

- Vamos a suponer que ya fueron vacunados personal de salud, docentes, seguridad y adultos mayores. Ese escenario ¿cambia totalmente la pandemia en este país? ¿Es el comienzo de otra etapa?

Creo que puede cambiar en el sentido de no tener los muertos, los hospitales con determinado porcentaje de ocupación de camas UTI que son necesarias para otras patologías. Si la pregunta es por la vida con barbijo, lavado de manos, tenemos que ver que la transmisión comunitaria del virus disminuya de manera significativa. Tenemos que cuidar a aquellos que la enfermedad les produce daños graves.

- ¿Cuándo podemos saber cada cuanto habrá que darse esta vacuna? Si es anual, si es por única vez.

Con la aparición de los casos. Si de repente hubo una aparición de casos y eso se registró en población inmunizada quiere decir que la inmunidad no duró. Además están también los ensayos de fase 3 que continúan como contamos antes. Ninguna vacuna terminó esa fase. Otra cuestión que estamos mirando en tiempo real es que como todo virus muta estamos viendo las variantes que ya hemos tenido con varios informes al respeto. Hay que ver como evoluciona porque puede tener un impacto en la inmunidad.

- Cada dos por tres sale en algún medio que podría haber otro virus de características mundiales similares al coronavirus. Esta pandemia que vivimos ¿es algo extraordinario de difícil repetición o el desarrollo actual de la humanidad, la forma de habitar el mundo, pueden plantear escenarios tan difíciles como el que vivimos?

Creo que puede volver a ocurrir porque estas formas de interacciones de vida, con otros animales, provocan esta zoonosis. Tuvimos otras que estuvieron al borde de ser, y por suerte, se apagaron provocadas por otros coronavirus. Una fue en 2002 en China que se extendió pero se controló porque el mismo virus desapareció y luego otro en el 2012 en Medio Oriente que tuvo un número importante de casos. Todavía sigue circulando pero está controlado. De ahí vino la necesidad de generar vacunas y por eso teníamos la plataforma para esta pandemia. Esto nos marca que puede aparecer y por eso muchas de las cosas que aprendimos tienen que quedar.