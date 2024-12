El jefe comunal, Gustavo Barrera, se refirió a la interna que envuelve al peronismo y tiene como protagonistas a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y La Cámpora. El mandatario bonaerense se posicionó del lado del Gobernador.

“Axel fue sorteando etapas. En esta le toca cumplir otro rol. En política no se regala nada y Axel se lo está ganando. Es el único gobernador que se enfrenta a la política de Milei. ¿Por qué él no puede tener una participación más activa en el espacio? Hay un grupo de intendentes que estamos siguiendo los pasos de Axel y para nosotros es importante”, dijo Barrera al streaming Uno Tres Cinco.

“Nosotros junto con Ferraresi y un grupo de intendentes estamos planteando cuestiones que no son escuchadas. Nosotros estamos todos los días resolviendo problemas igual que el gobernador y después tenés un montón de dirigentes que la miran de afuera y se cuelgan de nosotros en las elecciones. Tendremos que debatir sin que esto le produzca urticaria a ninguno”, consideró.

Barrera se refirió a los últimos procesos electorales y pidió que los dejen intervenir en el armado de listas:

“Perdimos 6 de 8 elecciones. Me parece que acá desde la política y desde el espacio, todos queremos tener nuestra cuota de participación en el armado, en la confección, en los proyectos. En la lista de la Quinta nunca tuve participación; bueno en nada del distrito para afuera. Yo no digo que tengamos que tener alguna injerencia pero sí por lo menos tomar conocimiento... Nos enteramos del armado cuando está hecho”.

El intendente planteó que no debería haber PASO aunque si desdoblar las elecciones:

“El mejor escenario para nuestro espacio es ir a las generales sin PASO y desdoblar. Se lo planteamos al gobernador. Kicillof nos escucha, toma nota y entiendo que está siendo analizado por todo su equipo. Los gobiernos locales tienen menos posibilidades cuando no se desdobla. Me parece que aquellos que sostienen no desdoblar miran su quintita. Hay que dejar de mirarse el ombligo, apoyar a Kicillof que es el que tiene todo para perder y el que puede proyectar a futuro y construir la esperanza del peronismo y nuestro espacio”.

“Hay que dejarlo jugar a Axel y que empiece a despreocuparse por las internas y empiece a proyectarse más en la Provincia y a nivel nacional. Si lo condicionamos estamos perdiendo a un dirigente impresionante. Es un gobernador presente. A Scioli lo tenías que ir a ver al piso 12 del Banco Provincia y Vidal ni conoció la Casa de Gobierno”, cerró de manera picante Gustavo Barrera.