Arnaldo “Lalo” Harispe, dirigente del radicalismo, asumió al frente del municipio en 2015 siendo el segundo intendente de la historia del distrito, y fue reelegido en dos oportunidades.

En diálogo con la emisora local FM La Nube, señaló que su renuncia se trata de “una decisión personal” después de “muchos años de gestión”. “Son diez años como intendente y ocho como delegado municipal. Considero que una renovación va a ser positiva”, expresó.⁣ Además, dijo, inició los trámites de jubilación ante el Instituto de Previsión Social (IPS).

El anuncio se produce luego de la derrota electoral del 7 de septiembre, cuando el peronismo local se impuso con el 49% de los votos frente al 36% de Somos Buenos Aires, espacio que lidera Harispe. Ese resultado también deja a la oposición con mayoría en el Concejo Deliberante.⁣

Su reemplazo, de acuerdo a lo que indica la Ley orgánica de municipalidades, será Myriam Mongay, primera concejal electa en 2023 por Juntos por el Cambio y actual presidenta del Concejo deliberante.

Durante su gestión destacó la concreción de obras con financiamiento provincial y nacional, y remarcó que “lo que va a quedar son la cantidad de cosas que hemos podido concretar”.⁣

Por su parte, desde la oposición, el Partido Justicialista manifestaron su preocupación por la decisión. “No nos cabe duda que esta decisión marca el final de un ciclo político con un espacio que llega desgastado, una gestión que perdió fuerza, rumbo y transparencia en los últimos años. Además entendemos que es consecuencia de la derrota sufrida el 7 de septiembre en manos del Peronismo con Lorena Silva a la cabeza. Esta decisión no sólo se trata del cierre de una etapa personal, sino de un presente político que deja más dudas que certezas y una comunidad que merece explicaciones”, señalaron.

“Durante años Lezama esperó respuestas concretas, obras prometidas y una administración que estuviera a la altura de los desafíos de una ciudad jóven y con enormes potencialidades. Sin embargo, la gestión de Harispe y sus funcionarios se fue apagando entre la falta de diálogo, la desatención de las necesidades locales y la poca claridad en el manejo de los recursos públicos”, indicaron.

Y agregaron: “La salida del Intendente no borra el desgaste ni las responsabilidades que tiene. Quedan en el aire preguntas que deben ser respondidas: ¿Cuál es la verdadera situación económica del municipio? ¿y las promesas incumplidas? ¿Cuál es el plan económico municipal del presente y del futuro?”

“Lezama no necesita gestiones que se agoten en el silencio y el cansancio. Hoy más que nunca, es momento de mirar hacia adelante, con la convicción de que nuestra ciudad merece un gobierno que escuche a todos, trabaje para todos, informe y rinda cuentas”, concluyeron.