El intendente de Luján, Leonardo Boto, tuvo la oportunidad este miércoles de saludar y dialogar brevemente con el papa León XIV durante la audiencia general celebrada en el Vaticano.

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El encuentro se dio en la previa de la visita que el pontífice realizará a la Argentina en noviembre y en el marco de la organización del Primer Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas, como parte de las actividades oficiales previas a la visita del Papa a Luján, y que se realizará los días 19 y 20 de octubre.

Boto estuvo acompañado de Christian Asinelli, Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

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En diálogo con C5N, el jefe comunal destacó el encuentro y volvió a referirse a los preparativos que se llevan adelante en la ciudad para recibir al Santo Padre. “Hoy tuve la oportunidad de saludar hace unas horas al Santo Padre, de decirle que lo esperábamos en Luján el 11 de noviembre, que va a ser una bendición recibirlo y estamos muy contentos por eso y él también está contento”, expresó Boto durante la entrevista.

En ese sentido, el intendente remarcó el trabajo que se viene realizando de cara a la jornada que tendrá como escenario central la Basílica Nacional de Luján y que prevé una importante movilización de fieles.

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“Seguimos trabajando en la preparación de Luján para poder recibir un evento que estimamos que supere el millón de personas, tal vez la concentración más grande que tenga Luján en su historia”, señaló.

En paralelo, Luján continúa avanzando con la planificación logística para la llegada del pontífice. Municipio, Provincia, Nación, Iglesia y fuerzas de seguridad trabajan en aspectos vinculados con la circulación, los accesos, la seguridad, los servicios y la recepción de la multitud que se espera para el 11 de noviembre.

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