El Municipio de General Madariaga informó que el intendente Carlos Esteban Santoro y los integrantes de su gabinete realizarán una “reducción temporal” en sus haberes salariales, en el marco de la "difícil situación económica que afecta al país y su impacto en las finanzas locales.

A través de un comunicado, el Municipio mencionó “la baja de la coparticipación y la recaudación de las tasas” como alguna de las consecuencias de la situación económica actual y que por ello “se están adoptando medidas para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales”. En los últimos días otro municipio de la quinta sección como General Guido tomó medidas similares.

Entre las medidas tomadas en Madariaga “se dispuso la revisión de gastos generales evitando aquellos que no son prioritarios pero que se venían haciendo en pos de una mejor calidad de servicio para con el vecino, como así también el congelamiento de vacantes”.

También “se realizará una reducción temporal en los sueldos del Intendente y su gabinete como muestra de compromiso ante el esfuerzo que la situación requiere”.

“Estas decisiones buscan garantizar el pago integro y en tiempo de los salarios de todos los empleados municipales. La gestión reafirma su compromiso de actuar con responsabilidad y priorizar el buen cumplimiento de los servicios para con los vecinos de General Madariaga”, concluye el comunicado.

