Juan Ustarroz y el secretario de Seguridad, Matías Maresca, encabezaron una conferencia de prensa en el Palacio Municipal a raíz del homicidio de Braian Cabrera, un joven de 18 años, ocurrido en la madrugada del domingo durante los Corsos.

Maresca confirmó que hay tres personas detenidas y a disposición de la Justicia: María Auza, Martín Cabral y Omar Auza, a quienes identificó como oriundos de Mercedes. En su explicación, señaló que existió un conflicto previo y que las familias se conocían, y describió una primera pelea en la zona de calles 24 y 31 que habría derivado en que uno de los imputados fuera a buscar un arma de fuego.

El secretario de Seguridad dijo que luego se produjo una segunda riña con allegados de Braian que terminó con el ataque fatal en el sector de 24 y 29. Remarcó que la víctima no habría participado de los episodios anteriores ni de peleas previas, y descartó versiones sobre disparos al aire o contra otras personas antes del homicidio.

“Es un hecho sin precedentes. La comunidad está consternada. Braian era un joven de 18 años, una buena persona, con toda una vida por delante. Esto fue un asesinato atroz que nos lleva a acompañar en el dolor a sus familiares y amigos y mantener el reclamo de justicia”, opinó el jefe comunal.

Ante la consulta sobre el clima político posterior al crimen, Ustarroz afirmó que existe “caranchismo” y “amarillismo”, aunque evitó entrar en una disputa directa. Dijo que discutir en esos términos sólo profundiza el dolor y la división, y pidió transitar este momento con respeto, unidad y debate constructivo, sin buscar rédito a partir de la tragedia, según informó Mercedesya.

Por su lado el funcionario de Seguridad puso el foco en la respuesta posterior al crimen y que, en menos de 25 minutos, los implicados ya estaban detenidos. Maresca también pidió colaboración a quienes hayan visto el hecho o puedan aportar información, y explicó que la investigación está en manos de la UFI N° 2, a cargo del fiscal Matías Lattaro.