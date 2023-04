El intendente Maximiliano Suescun lleva dos periodos consecutivos al frente de Rauch. De Cara a las elecciones 2023, no confirmó que intente buscar un nuevo mandato y, por el contrario, se inclinó por una alternancia.

“Todavía no hemos definido absolutamente nada, y las instituciones no funcionan por la decisión de una sola persona, no debiera ser así, en lo personal he dejado mi parecer ante los dirigentes de la UCR, de la necesidad de la alternancia y los espacios políticos locales se están reuniendo para charlar este tema y evitar que surjan acciones de último momento y esta es una decisión en conjunto, y analizando el momento coyuntural, pero hay mucho para definirse todavía, dijo Suescun a la radio Eich.

En ese sentido, expresó: “lo peor que le puede pasar a la gestión local hoy es meterse en modo electoral, cuando hay una situación compleja, donde hay que estar con todas las antenas en la gestión, en la gente, donde hoy desarrollamos en lo social una gestión muy fuerte, con un trabajo gigante desde Desarrollo Humano y Familiar, con articulación con diversas instituciones, para ayudar a las familias que peor la están pasando”.