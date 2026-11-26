El Concejo Deliberante de Saavedra no consiguió destituir al intendente Matías Nebot quien había revelado consumos problemáticos mientras ejercía el cargo.

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La sesión especial se celebró este jueves con un resultado de nueve votos a favor de la destitución y cuatro en contra. Al necesitarse los dos tercios del total de miembros del Concejo Deliberante para avanzar con la remoción es que se rechazó el proyecto por sólo 1 voto.

Tras conocerse el resultado, el jefe comunal presente durante la sesión, agradeció a su familia y a su equipo de gobierno y reconoció que tiene mucho por mejorar. “Pude haberle fallado a mi salud, a mi familia y amigos, pero como intendente junto con mi equipo tomamos decisiones que dieron resultado y otras que hoy seguramente tomaría de otra manera, pero siempre decidí pensando en lo mejor para el distrito”, señaló.

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En su intervención, aseguró que tomará “al pie del cañón” las críticas recibidas y reconoció que existen muchos aspectos por mejorar. “No hay mucho para festejar, pero estoy contento”, expresó el intendente, quien se mostró aferrado a un portarretrato con la imagen de su padre.

Finalmente, al referirse a su problemática de consumo, describió la situación como “una guerra de todos los días” y planteó que el abordaje requiere ir más allá de la problemática en sí misma: “Es más profundo, es saber cómo llegamos, qué nos lleva”, expresó, al señalar que continúa trabajando sobre esas cuestiones.

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El intendente estuvo bajo investigación por parte del cuerpo deliberativo que aprobó crear una comisión que evaluara su gestión a partir de sus declaraciones públicas vinculadas a los consumos problemáticos.

La controversia empezó el 17 de julio en Pigüé, cuando el intendente organizó un encuentro comunitario sobre consumos problemáticos. En esa charla, Nebot reconoció que hacía más de 300 días que no consumía cocaína.

A partir de ese plazo, la oposición lo cuestionó porque, según sus cuentas, consumió drogas ilegales cuando ya era jefe comunal, cargo que asumió en diciembre de 2023. Después de esos cuestionamientos, el Concejo Deliberante formó la comisión investigadora. El 23 de octubre, por 11 votos contra 2, el Concejo dio por graves los hechos que estudió la comisión investigadora, un paso previo al juzgamiento político.