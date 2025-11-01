Miguel Gargaglione atraviesa desde el mes de agosto diversos inconvenientes en su salud por lo que extenderá su licencia médica por todo el mes de noviembre, anunció la comuna.

Según informó el municipio, el dirigente radical de 65 años deberá continuar con su licencia médica por un mes más.

En agosto pasado, Gargaglione debió quedar internado en Mar del Plata para superar un cuadro de neumonía bilateral. Poco después de recibir el alta, sufrió una recaída al padecer una insuficiencia cardíaca descompensada secundaria que lo obligó a tener que recibir otra vez atención hospitalaria.

Posteriormente, tras ser intervenido del corazón durante la primera semana de octubre, el jefe comunal extendió su licencia para comenzar con el período de recuperación postoperatoria, el cual evoluciona de modo favorable.

En consecuencia, a fin de asegurar su recuperación completa, Gargaglione volvió a solicitar al Concejo Deliberante la ampliación de su licencia médica hasta el 30 de noviembre inclusive.

De acuerdo al parte de prensa, el intendente se encuentra atraviesa la etapa de recuperación junto a su familia en San Cayetano, con los debidos controles pertinentes para su rehabilitación en el Hospital Municipal.

Tal lo habitual desde agosto pasado y conforme a lo establecido en la normativa vigente, el veterinario Alejo Christiansen continuará a cargo del Ejecutivo municipal.