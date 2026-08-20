El intendente del partido de Puán, Diego Reyes, fue internado ayer (miércoles) por un cuadro de hipertensión pero ya recibió el alta.

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El jefe comunal había mantenido reuniones en la localidad de Villa Iris y luego decidió concurrir al hospital local para realizar una consulta. El equipo de salud “determinó que presenta un cuadro aislado de hipertensión arterial”, informó la Municipalidad en un comunicado.

Es por ello que los profesionales decidieron que permaneciere bajo tratamiento y observación en dicho establecimiento.

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En un nuevo comunicado, desde la comuna se informó que, en el mismo día, el intendente Reyes presentó una evolución favorable en su cuadro y, alrededor de las 17 horas recibió el alta médica y ya se encuentra en su domicilio. “Asimismo, informamos que mañana (por hoy jueves) retomará con normalidad su agenda de actividades”, se indicó.

“Agradecemos las muestras de preocupación y afecto recibidas y transmitimos tranquilidad a toda la comunidad”, concluyó el comunicado.

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