Durante la última sesión del Concejo Deliberante de 25 de Mayo se trataba la conformación de una comisión investigadora sobre acciones del Gobierno del Intendente Ramiro Egüen (Acción Ciudadana)

Pero Egüen irrumpió en el recinto y se pronunció a los gritos y con ataques a los concejales del Peronismo, de la Libertad Avanza y de Pro Democracia, a quienes acusó de hacer “un pacto destituyente”.

“Ayer en el Honorable Concejo Deliberante vivimos un hecho muy grave: un intento de golpe institucional que buscó afectar la gobernabilidad y la voluntad popular del pueblo de 25 de Mayo que el 23 de octubre de 2023 me eligió Intendente Municipal. En las últimas elecciones legislativas, nuevamente los vecinos ratificaron ese rumbo apoyando con su voto a Acción Ciudadana, nuestro proyecto vecinal que nació desde el pueblo y para el pueblo. Esa confianza es la que nos guía cada día desde el 10 de diciembre de 2023”, señaló a través de una publicación en sus redes sociales.

Finalmente, todo terminó minutos antes de las 0.30 horas, en un cuarto intermedio hasta el lunes próximo.

Desde el Interbloque del Peronismo calificaron a la situación como “un hecho institucional sin precedentes” y aseguraron que el Intendente “visiblemente enojado porque el cuerpo derogó el decreto que le otorgaba el doble de su sueldo en concepto de gastos de representación, se presentó en el recinto para defender su bolsillo y no los intereses de la comunidad". “Lo hizo a los gritos, insultando y agraviando a varios de los concejales y tratando de instalar la mentira del intento de destitución, nada más alejado del espíritu de la conformación de la comisión investigadora”, plantearon.

“En las últimas horas, apurado en hacerlo antes que sesione el HCD, Egüen publicó nada menos que 746 decretos en un solo día, con la clara intención de frenar la conformación de una Comisión Investigadora. Al no lograr su cometido, eligió ingresar al recinto para gritar, amenazar y faltarle el respeto a la institución y, en consecuencia, a todos los vecinos y vecinas de 25 de Mayo”, añadieron. “Desde el Interbloque de Concejales Peronistas no vamos a permitir que se pisoteen las instituciones ni que el Intendente pretenda manejar el Concejo a su antojo. Vamos a seguir defendiendo la transparencia, el respeto y el funcionamiento democrático que nuestra comunidad merece”, expresaron.

Por su parte, Egüen señaló que “el kirchnerismo, junto a Guarch de La Libertad Avanza y Lobosco del PRO, intentaron inventar una comisión investigadora sin respetar lo que marca la ley”, en referencia al artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades exige una mayoría agravada de dos tercios para poder conformar una comisión de este tipo.

“Ellos, con mayoría simple, pretendieron forzar el reglamento interno para abrir el camino a una posible destitución. Todo esto, sin que exista delito, duda o presunción alguna que justifique semejante atropello, siendo que siempre se puso toda la información a disposición del pueblo y los concejales. Me presenté en el recinto, dispuesto a responder todas las preguntas que quisieran hacerme. No pudieron formular ninguna. La única motivación que los mueve es que yo deje de ser el Intendente, pero les doy una certeza: no lo van a lograr”, aseguró.

Y añadió: “En ese mismo estrado, hace 40 años, se sentó Raúl Ricardo Alfonsín para honrar la democracia. Yo también la voy a honrar. Voy a defender la voluntad popular expresada en las urnas, voy a cuidar la gobernabilidad y voy a representar con dignidad a cada veinticinqueño. Este mandato que el pueblo me dio es por cuatro años, hasta el 10 de diciembre de 2027, y así será. Porque no me mueve el poder, me mueve la convicción de trabajar por mi pueblo, y porque en 25 de Mayo la democracia no se negocia”.