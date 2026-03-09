El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, salió al cruce del proyecto de La Libertad Avanza que propone eliminar tasas municipales en la provincia de Buenos Aires y advirtió que la iniciativa refleja “un gran desconocimiento de lo que es un municipio”.

El jefe comunal radical alertó que la medida podría afectar servicios esenciales que hoy prestan los gobiernos locales, como la recolección de residuos, la salud municipal y el mantenimiento de caminos rurales.

Flexas, quien gobierna el distrito de la Cuarta Sección Electoral (ver perfil en Franco Ariel Flexas), apuntó directamente contra los legisladores libertarios. En diálogo con Radio Provincia, sostuvo que existe “un desconocimiento enorme de la provincia de Buenos Aires”.

“Son dirigentes que están en la Capital Federal y no saben lo que es un municipio”, lanzó.

El intendente también cuestionó que el proyecto no contemple las diferencias entre municipios del conurbano, ciudades grandes del interior y distritos pequeños, lo que —según dijo— distorsiona el debate sobre el financiamiento local.

En ese sentido, planteó el impacto concreto que podría tener eliminar las tasas: “¿Quién va a ofrecer el servicio de salud o quién va a recolectar la basura?”.

Además, puso como ejemplo el financiamiento de caminos rurales en su distrito. “El año pasado subsidiamos 400 millones de pesos por encima de lo que pusieron los productores para arreglar los caminos”, detalló.

Flexas también dejó una crítica sobre los recursos que salen del interior: “Les propuse eliminar la tasa municipal, pero que me devuelvan el 10% de retenciones que se llevan de General Viamonte. Se la llevan toda y no hacen nada en el municipio”.

Para el intendente radical, el planteo libertario responde a una concepción más amplia: “Tiene que ver con la idea de que desaparezca el Estado, pero en los municipios eso es imposible”.