Representantes de los 24 municipios que integran la Primera Sección Electoral participaron de un encuentro en Ituzaingó para avanzar en la discusión de la reforma de la Ley de Seguridad Pública de la provincia de Buenos Aires, una iniciativa impulsada por el gobierno de Axel Kicillof que contempla, entre otros puntos, la creación de las Policías Municipales.

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La reunión fue encabezada por el subsecretario de Fiscalización y Control Policial bonaerense, Andrés Escudero, y tuvo como anfitrión al intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo. También asistieron los jefes comunales Ariel Sujarchuk (Escobar), Federico Achával (Pilar), Damián Selci (Hurlingham), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ramón Lanús (San Isidro), Lucas Ghi (Morón), Juan Luis Mancini (Suipacha), Ricardo Curutchet (Marcos Paz) y Jaime Méndez (San Miguel), además de funcionarios de Seguridad y Gobierno del resto de los distritos.

El encuentro forma parte de una serie de foros regionales que el Ejecutivo provincial desarrolla desde comienzos de año para consensuar modificaciones a la Ley 12.154, vigente desde hace 28 años.

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El objetivo de la reforma es actualizar el marco legal de la seguridad pública, incorporar herramientas tecnológicas utilizadas actualmente por los municipios y otorgar una mayor participación de los gobiernos locales en las políticas de prevención del delito.

En Ituzaingó participamos de un encuentro junto a intendentes de la Primera Sección Electoral para debatir el proyecto de la nueva Ley de Seguridad Pública.



Compartimos herramientas, experiencias y formas de abordaje, fortaleciendo el trabajo conjunto para seguir construyendo… pic.twitter.com/MUvn6ozo4o — Javier Alonso (@JaviAlonsook) July 4, 2026

Entre los cambios en análisis se encuentra la incorporación a la legislación de los Centros de Monitoreo, los anillos digitales, las cámaras de seguridad, los sistemas de alerta y los programas de asistencia a las víctimas, además de formalizar las mesas de coordinación local entre los municipios y la Policía bonaerense.

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"La ley actual no contempla gran parte de las herramientas que los municipios fueron desarrollando durante las últimas décadas", sostuvo Escudero al finalizar la reunión.

El funcionario agregó que "centros de monitoreo, sistemas de alerta, programas de asistencia a víctimas, iniciativas de seguridad rural y múltiples acciones de prevención funcionan actualmente sin un marco legal específico que las regule e integre dentro del sistema de seguridad provincial".

Uno de los ejes centrales del debate es la posibilidad de crear Policías Municipales mediante una ley provincial, que establezca su funcionamiento bajo la órbita de los intendentes.

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La propuesta genera expectativas en varios distritos. Mientras algunos municipios, como Morón, aseguran contar con los recursos económicos y la decisión política para avanzar en el corto plazo, otros esperan que el nuevo marco normativo defina las competencias y alcances de estas fuerzas antes de poner en marcha proyectos similares.

La ronda de consultas continuará en otras regiones de la provincia con el objetivo de alcanzar consensos antes de que el proyecto de reforma sea enviado a la Legislatura bonaerense.