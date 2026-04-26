Intendentes de distintos espacios —del peronismo, la UCR y el PRO— avanzaron con un reclamo conjunto a la Legislatura para poder utilizar sin restricciones el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, una herramienta clave para las finanzas locales.

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El pedido es impulsado por el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDe) que reune a unos 60 alcaldes bonaerenses, y busca que los municipios puedan disponer del 100% de esos recursos sin condicionamientos, en un contexto marcado por la caída de ingresos, el aumento de costos y las dificultades crecientes para sostener el funcionamiento básico de las comunas.

La señal política es clara: la crisis ya no distingue signos partidarios y obliga a construir posiciones comunes entre intendentes que, en otros escenarios, compiten entre sí.

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La iniciativa fue formalizada a través de una nota dirigida a la vicegobernadora Verónica Magario, titular del Senado bonaerense, y al presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara.

Allí, los intendentes plantearon la necesidad de modificar el esquema actual del fondo, que hoy tiene parte de sus recursos afectados a obras públicas, para poder redirigirlos a gastos urgentes como salarios y servicios esenciales.

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El argumento central es el deterioro de las cuentas municipales: la recesión impactó de lleno en la recaudación, mientras que los costos operativos —desde insumos hasta mantenimiento— continúan en alza.

Municipios al límite: salarios y servicios en riesgo

Según advirtieron los jefes comunales, el escenario fiscal es cada vez más complejo y ya genera tensiones concretas en la gestión cotidiana.

El pago de sueldos, la recolección de residuos, el mantenimiento urbano y otros servicios básicos empiezan a depender de la disponibilidad inmediata de fondos, en un contexto donde los márgenes financieros se achican mes a mes.

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En ese marco, la posibilidad de usar libremente el fondo aparece como una herramienta de emergencia para evitar un deterioro mayor en la prestación de servicios.

Qué es el FRICDe y por qué crece su peso

El reclamo tiene como protagonista al Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDe), un espacio conformado en 2026 que reúne a cerca de 60 jefes comunales de distintos signos políticos, principalmente de ciudades intermedias del interior bonaerense.

El foro combina articulación política con mesas técnicas para abordar temas como empleo, infraestructura, ambiente y desarrollo productivo. En las últimas semanas, comenzó a consolidarse como un actor con capacidad de presión institucional.

De hecho, su crecimiento fue sostenido: tras encuentros en Chascomús y Ayacucho, logró sumar decenas de municipios y posicionarse como un ámbito de coordinación frente a problemáticas comunes.

El dato no es menor: un espacio que nació con una agenda orientada al crecimiento y la innovación hoy se ve obligado a poner el foco en la emergencia fiscal.

Ese giro refleja el impacto de la coyuntura económica en los territorios y expone un cambio de prioridades en la gestión municipal.

Ya no se trata solo de atraer inversiones o planificar ciudades inteligentes, sino de garantizar el funcionamiento básico del Estado local.

La pelota, en la Legislatura

Ahora, la definición queda en manos de la Legislatura bonaerense, que deberá evaluar si habilita la flexibilización del fondo en un año atravesado por tensiones económicas y políticas.

El pedido de los intendentes introduce, además, un elemento de presión adicional: al tratarse de un reclamo transversal, su tratamiento no podrá leerse únicamente en clave partidaria.

En ese equilibrio entre urgencia fiscal y decisión política se jugará una discusión de fondo: cuánto margen tendrán los municipios para administrar sus recursos en un escenario cada vez más restrictivo.