Una tormenta azota a parte de la provincia de Buenos Aires y CABA con caída de granizo en algunas localidades. La lluvia comenzó a ganar en intensidad y el sonido del impacto del granizo alarmó a los ciudadanos.

El clima se mantendrá inestable durante toda la tarde mientras que el sábado, nuevamente, habrá tormentas.

No no, no es una caravana de Milei en el conurbano bonaerense. Es sólo GRANIZO en Ituzaingó. pic.twitter.com/ctQPRTiJKR — M (@MConurbasic) September 19, 2025

Caída de granizo en Luján, prov de Bs. As. pic.twitter.com/5rASlF9QvP — LA RUEDA, comunicación popular (@laruedanoticias) September 19, 2025

