Intensa lluvia con caída de granizo en varios municipios bonaerenses
La Plata, Lanús, San Miguel, Ituzaingó, Vicente López, Luján, Chivilcoy, entre otros, son testigos de una fuerte tormenta.
Una tormenta azota a parte de la provincia de Buenos Aires y CABA con caída de granizo en algunas localidades. La lluvia comenzó a ganar en intensidad y el sonido del impacto del granizo alarmó a los ciudadanos.
El clima se mantendrá inestable durante toda la tarde mientras que el sábado, nuevamente, habrá tormentas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión