Un insólito intento de robo movilizó este martes por la noche a las fuerzas de seguridad en el norte bonaerense. Un hombre ingresó a la sucursal del Banco Provincia de Ramallo, logró vulnerar una ventana del edificio y escapó antes de que llegara la Policía, lo que derivó en un importante operativo que se extendió durante varias horas.

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Según informó la Jefatura de Policía Comunal Ramallo Primera, el episodio ocurrió alrededor de las 20.45, cuando un llamado al 911 alertó sobre el presunto ingreso de una persona al banco ubicado en la esquina de Eva Perón y Mitre.

Al arribar al lugar, efectivos de la Estación de Policía Comunal Ramallo Primera y del Comando de Patrullas comprobaron que una ventana de la planta alta, ubicada en la parte trasera del edificio, había sido forzada.

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Foto: La Radio Ramallo Acero

De inmediato se activó el protocolo de seguridad previsto para este tipo de situaciones. Se montó un operativo cerrojo que cubrió las cuatro esquinas de la manzana y se convocó al Grupo de Apoyo Departamental (GAD), además de personal de la DDI San Nicolás - Avanzada Ramallo, la Policía Comunal Ramallo Segunda, la Coordinación de Seguridad Bancaria y la Secretaría de Seguridad del Municipio.

Los efectivos ingresaron posteriormente a la sucursal y realizaron una inspección completa del edificio. Sin embargo, no encontraron al sospechoso ni detectaron faltantes de dinero o daños en las instalaciones.

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La búsqueda se extendió luego a todas las viviendas de la manzana, mientras Policía Científica realizó las pericias para intentar obtener rastros que permitan identificar al autor del hecho. Por el momento, el hombre continúa prófugo.

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Las cámaras detectaron al intruso

De acuerdo con lo informado durante la cobertura de C5N, el sistema de cámaras de seguridad del banco detectó la presencia de una persona dentro de la sucursal, lo que disparó automáticamente el aviso a las fuerzas policiales.

La posibilidad de que se tratara de una banda intentando acceder a la bóveda generó un amplio despliegue, incluso con grupos especiales que inspeccionaron los techos del edificio.

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Sin embargo, con el avance del operativo los investigadores concluyeron que habría actuado un solo hombre, quien ingresó por una ventana y utilizó la misma vía para escapar antes de la llegada de los efectivos.

Uno de los principales interrogantes de la investigación es cómo logró acceder al edificio a través de una ventana sin concretar el robo y por qué consiguió abandonar la sucursal antes del ingreso policial.

Foto: La Radio Ramallo Acero

Un antecedente reciente en otra sucursal bonaerense

El episodio recuerda al frustrado intento de robo ocurrido el 14 de junio en la sucursal del Banco Provincia de Baradero, donde una investigación previa permitió desbaratar una organización que planeaba concretar un golpe bajo la modalidad "boquetera".

En aquel procedimiento fueron detenidas 12 personas, todas provenientes del Conurbano bonaerense, cuando se disponían a iniciar el robo. La banda era investigada desde hacía semanas y se secuestraron armas, vehículos y herramientas destinadas a abrir un boquete para ingresar a la entidad bancaria.

A diferencia de aquel caso, en Ramallo el intruso logró ingresar al edificio y escapar antes de ser capturado, por lo que la investigación continúa para establecer su identidad, determinar si actuó solo o si contó con apoyo externo y esclarecer cuál era el objetivo del intento de robo.