Un joven de 26 años falleció este viernes a la madrugada tras haber recibido un disparo en la cabeza en la puerta de un supermercado chino en Belén de Escobar.

El salvaje ataque fue perpetrado por dos hombres, que primeramente ingresaron a un supermercado con presuntos fines de robo. Pero luego salieron, abordaron a la víctima, lo hirieron y escaparon del lugar.

El trágico hecho ocurrió este jueves (28 de agosto) a la noche en la puerta de un supermercado del barrio San Luis, ubicado en la intersección de las calles General Paz y San Nicolás.

El joven se bajaba de su camioneta con la aparente intención de ingresar al comercio cuando dos sujetos que merodeaban en la vereda del local lo increparon, publicó El Día de Escobar. En la disputa ocurrió un forcejeo, con agarrones y golpes de puño, que finalizó cuando la víctima recibió un disparo en la cabeza.

Los agresores escaparon en un auto dejándolo malherido en el piso, gente que estaba en el lugar dio aviso al 911. Así, minutos más tarde llegó una ambulancia que trasladó de urgencia al joven a la Unidad de Diagnóstico y Precoz (UDP) de Garín, donde ingresó en grave estado.

Los autores del brutal ataque están identificados y confían en dar con ellos en las próximas horas. La víctima se llamaba Iván Ezequiel Pelayo y tenía 26 años.

Las actuaciones sumariales del caso están a cargo de la comisaría 1ra, que inició un expediente bajo la carátula de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en ocasión de robo”. A su vez, la investigación está al mando de la fiscal Mabel Amoretti.