El 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, mientras su exnovia Brenda Uliarte se encontraba en la misma zona.

En el marco del proceso judicial en su contra, el Tribunal Oral Federal 6 los condenó a ambos a quienes se los denominó como ‘la banda de los copitos’ en referencia al emprendimiento de venta de la golosina.

Para Sabag serán diez años de prisión por el intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Kirchner, con una pena única de 14 años de prisión al unificarla con una condena anterior por tenencia y distribución de pornografía infantil.

Sabag Montiel confesó su intención de querer matar a la ex mandataria, en junio del año pasado, cuando declaró ante el tribunal y aseveró que su conducta estuvo guiada por fines “éticos”.

Además, Uliarte fue considerada como partícipe necesaria de tentativa de homicidio agravado, y le correspondieron 8 años de prisión.

Por otra parte, el tercero de los implicados, Nicolás Carrizo, fue absuelto, puesto que la acusación en su contra fue retirada por la querella y la fiscalía.